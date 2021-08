Manchester United Mercato : PSG ou Real ? Paul Pogba a tranché !

Publié par Thomas le 16 août 2021 à 17:15

Grand dossier chaud de ce mercato estival à Manchester United, Paul Pogba a enfin pris sa décision sur son avenir entre le PSG et le Real Madrid.

Man United mercato : Paul Pogba souhaite partir, mais…

Longtemps au centre des convoitises de grands cadors européens, le milieu de terrain tricolore a enfin fait part à la direction mancunienne, de ses intentions cet été. Un temps annoncé sur le départ en Angleterre, Paul Pogba a annoncé au club, qu’il ne comptait pas partir cet été et qu’il irait au bout de son contrat avec les Red Devils, soit jusqu’en juin 2022. À ce moment-là, il fera ses valises de Manchester, sans surprise, et aurait déjà mentionné le club où il aimerait rebondir.

Comme nous l’annonce The Independent, 'La Pioche' a pour objectif de jouer en Liga l’année prochaine, que ce soit au Barça où au Real, deux clubs qui le font rêver. Seulement, les difficultés économiques auxquelles font face les deux écuries espagnoles pourraient compromettre les plans du milieu de 28 ans. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain, qui connaît les déboires financiers de ses principaux concurrents sur le dossier, serait prêt à formuler une offre folle au joueur pour le faire changer d’avis.

Le PSG prêt à tout pour Paul Pogba

Selon le tabloïd anglais, Nasser Al-Khelaïfi voudrait proposer au champion du monde 2018, un salaire faramineux de 600k€ par semaines soit plus de 30 millions d’euros par saison ! Le club de la capitale est cependant sur plusieurs dossiers qui pourraient faire pencher la balance. Libre de tout contrat l’été prochain, le jeune Eduardo Camavinga est aussi dans les plans Rouges et Bleus, les deux milieux de terrains possèdent des qualités similaires et une décision devra être prise du côté du PSG pour son entrejeu, à savoir s’il lui faut miser sur l’expérience où la jeunesse.

De son côté, le Real Madrid se concentre dans un premier temps sur la signature de Kylian Mbappe, qui est son véritable objectif. Si l’arrivée de Pogba pouvait se faire l’année prochaine, c’est bien dès cet été que Florentino Pérez compte enrôler le prodige de Bondy.