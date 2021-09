Barça : Crise, Gérard Piqué tranche entre Koeman et Laporta

Publié par Ange A. le 24 septembre 2021 à 10:26

Les relations ne sont plus au beau fixe entre Joan Laporta et Ronald Koeman. Défenseur du FC Barcelone, Gérard Piqué s’est exprimé sur cette tension qui mine actuellement le Barça au sortir d’un triste nul (1-1) contre Cadix.

Le discours de Piqué après le nul du Barça à Cadix

Le FC Barcelone traverse une mauvaise passe. Jeudi, le Barça a confirmé sa méforme en ramenant un nul (0-0) de la pelouse de Cadix. Il s’agit du troisième match de suite où les Blaugranas ne parviennent pas à trouver le chemiin des filets. Outre ses difficultés sur le rectangle vert, le club catalan est secoué par des tensions internes. Poussé vers la sortie, Ronald Koeman se livre des passes d’armes verbales avec Joan Laporta, son président. Après le nul contre Cadiz, Gérard Piqué a appelé à l’union.

Pour le défenseur central espagnol, l’heure est à la solidarité en ces temps de crise. « Il y a plusieurs façons de gérer cela. Nous pouvons tous nous plaindre ou nous pouvons tous nous battre. Les joueurs sont là pour se battre. Ne ne cherchons pas à créer deux clans. Nous sommes avec le président et avec l’entraîneur. Les bruits, nous ne pouvons pas les contrôler. Nous ne devons pas y penser », a déclaré Gérard Piqué selon les propos relayés par Movistar.

Déjà le chant du cygne pour Koeman à Barcelone ?

Avant cette rencontre, Joan Laporta avait implicitement lancé un avertissement à Ronald Koeman. Le président du FC Barcelone a peu apprécié la conférence d’avant-match du technicien néerlandais. Lequel ne se voile plus pour dénoncer la gestion du président barcelonais. « Ce n’est pas un problème pour nous de prendre des décisions de n'importe quel type, et si nous devons les prendre à un certain moment, nous les prendrons, qu’elles soient économiques, sportives ou sociales », a lâché le président du Barça à El Chiringuito. En fn de contrat en juin prochain, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas pourrait donc quitter son poste avant cette échéance.