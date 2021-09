OM Mercato : Le sort de Mandanda déjà scellé par Sampaoli ?

Publié par Ange A. le 25 septembre 2021 à 06:30

Gardien historique de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda se retrouve sur le flanc cette saison. Pour Jérôme Rothen, le portier de 36 ans a de quoi s’en faire pour son temps de jeu.

Pau Lopez nouveau numéro 1 de Jorge Sampaoli ?

Resté au banc face à l’AS Monaco lors de la 5e journée de Ligue 1, Steve Mandanda n’a pas toujours retrouvé sa place de titulaire à l’Olympique de Marseille. Avant la réception du RC Lens ce dimanche, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur l’un des sujets brûlants du club. Le coach de l’ OM a interpellé sur la hiérarchie au poste de gardien de but. Pour le technicien argentin, les récentes titularisations de Pau Lopez permettent de tester l’Espagnol arrivé en prêt ces dernières semaines. « On voulait juste tester Pau Lopez, le voir à l’œuvre car un gardien est un élément dans un système de jeu. Aujourd’hui, je ne sais pas, je sais bien que Steve est une idole du club, il doit lutter contre un concurrent et un système », a confié l’entraîneur marseillais en conférence de presse.

La grosse inquiétude de Rothen pour Mandanda

Pour autant, Jérôme Rothen ne semble pas convaincu par les explications de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. L’ancien milieu de terrain parisien reconverti dans les médias craint que Steve Mandanda ait déjà perdu sa place de numéro 1 à l’OM. « La concurrence n’existe pas. C’est le seul moment où je suis en désaccord avec lui, sur ce qu’il a fait à Steve Mandanda. En effet, c’est une légende à l’Olympique de Marseille […] Quand tu fais ce choix-là depuis trois matches, c’est juste qu’il avait ça dans sa tête. Depuis qu’il a recruté Pau Lopez, il voulait le mettre en numéro 1, donc pour moi la concurrence n’existe pas », a lâché l’ancien du PSG sur RMC Sport.