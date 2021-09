OM : Quelle équipe Sampaoli va-t-il aligner contre Lens ?

Publié par Clément M. le 24 septembre 2021 à 22:30

Avec l'enchaînement de sept rencontres en moins d'un mois, mêlant championnat et Ligue Europa, l' OM n'a pas le temps de souffler en ce début de saison. Conséquence, l'entraîneur marseillais, Jorge Sampaoli, est dans l'obligation de faire tourner son effectif. Face à Lens dimanche soir, le coach argentin ne devrait donc pas faire exception à la règle.

Quel onze de départ pour l'OM ?

Même s'il faudra patienter jusqu'à dimanche pour connaître la composition officielle de l' OM qui débutera face à Lens, plusieurs joueurs devraient faire leur retour dans le onze de départ. À commencer par Dimitri Payet, absent lors du déplacement à Angers mercredi suite à une gêne à la cuisse, le meneur marseillais s'est entraîné normalement ce vendredi et devrait en toute logique retrouver sa place. Tout comme Mattéo Guendouzi, Cengiz Under, Konrad de la Fuente, Luan Perez ou encore William Saliba qui avaient été ménagés lors du déplacement en terre angevine. Enfin, suite à la fin de suspension, Alvaro Gonzales devrait lui aussi très probablement signer son retour dans l'équipe de départ pour affronter les Sang et Or.

Jorge Samapoli aura quoi qu'il arrive l'embarras du choix, puisque hormis l'absence de Milik toujours en phase de reprise, il aura à sa disposition l'ensemble de son effectif. Même si Kamara, touché à l'arrière de la cuisse à Angers, est toujours incertain.

Les joueurs comprennent et acceptent le turn-over

Présent en conférence de presse en début d'après-midi, l'ailier marseillais Pol Lirola s'est montré compréhensif quant à la stratégie de turn-over qu'effectue son entraîneur depuis le début de la saison. "Tous les joueurs du groupe sont prêts à jouer. C'est normal de ne pas pouvoir disputer tous les matchs, toujours 90 minutes, sinon il y a des risques de blessure et le corps a besoin de repos aussi. Le coach va mettre les joueurs en meilleure forme, il y a des rotations à Angers, il y en aura encore dimanche."

Une chose est sûre, Jorge Sampaoli devra aligner la meilleur composition possible dimanche soir face à une formation lensoise qui réalise un très bon début de saison et qui ne compte d'ailleurs que deux points de retard sur l' OM.