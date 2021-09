ASSE - OGC Nice : Les mots de Galtier sur son retour à Sainté

Publié par Ange A. le 25 septembre 2021 à 07:50

Nouvel entraîneur de l’OGC Nce, Christophe Galtier va effectuer son retour à Geoffroy-Guichard ce samedi. Le Gym affronte l’AS Saint-Étienne pour la 8e journée du championnat. L’entraîneur niçois n’a pas manqué de commenté son retour au Chaudron.

Les confidences de Christophe Galtier sur son retour à Saint-Étienne

Battu par le FC Lorient lors de la dernière journée, l’OGC Nice va tenter de reprendre sa marche en avant ce samedi. Le Gym se déplace sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne pour la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour l’entraîneur des Aiglons, cette rencontre sera particulière. Il s’agit en effet d’un énième retour du technicien à Geoffroy-Guichard. Un antre qu’il connaît bien pour avoir coaché pendant 8 ans (2009-2017) les Verts. Avant la rencontre, l’entraîneur niçois s’est exprimé sur ces retrouvailles. « J’ai toujours un regard très attentif du parcours de l’AS Saint-Étienne, des Verts. Évidemment, quand on prépare le match, il y a toujours des souvenirs qui reviennent, et de bons souvenirs. On va retrouver un stade avec beaucoup de spectateurs, de la passion, avec une magnifique ambiance. C’est agréable d’y retourner dans ce contexte-là plutôt que dans un huis clos », a-t-il confié en conférence de presse.

Des Aiglons diminués contre les Verts ?

Pour ce déplacement, l’OGC Nice ne pourra compter que sur 200 supporters. Avec les récents incidents survenus sur les terrains de Ligue 1, la LFP encadre désormais les déplacementss, voire la présence des fans dans les stades. Une décision qui fait réagir Christophe Galtier. « Si on doit passer par ça pour éviter les confrontations, on le fera. Parce qu’il y a ce qu’il se passe dans le stade, mais aussi en dehors. Des supporters ont été agressés sur la route, », a commenté l’entraîneur du Gym. Lequel sera privé de quatre éléments pour le choc contre l’AS Saint-Étienne. Justin Kuvert (ischios-jambiers), Hicham Boudaoui (douleur au dos), Robson Bambu (luxation épaule) et surtout Kasper Dolberg (genou) sont forfaits pour cette affiche.