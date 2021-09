OGC Nice : Un coup dur se confirme pour cette recrue estivale

Publié par Ange A. le 25 septembre 2021 à 01:50

Battu par le FC Lorient lors de la dernière journée, l’ OGC Nice va tenter de renouer avec le succès ce samedi contre l’AS Saint-Étienne. Avant ce déplacement à Geoffroy-Guichard, Christophe Galtier a confirmé une mauvaise nouvelle au sujet de Justin Kluivert.

La terrible nouvelle se confirme pour Justin Kluivert

L’OGC Nice a connu son premier coup d’arrêt de la saison mercredi contre le FC Lorient. Le Gym s’est incliné sur le plus petit des scores face aux Merlus. Outre cette défaite, Christophe Galtier a enregistré le départ de Justin Kluivert à l’infirmerie. L’attaquant néerlandais prêté par l’AS Rome a quitté les Aiglons dès la première mi-temps suite à une blessure. Laquelle l’éloignera des terrains pendant « quelques semaines » comme l’a confirmé son entraîneur avant d’affronter Saint-Étienne ce samedi à Geoffroy-Guichard. Dans sa sortie, le coach de Nice a précisé que son attaquant souffre d’une lésion musculaire aux ischios-jambiers. Un coup dur pour l’ailier de 22 ans, auteur d’un but et d’une passe décisive en 4 matchs de Ligue 1.

Un OGC Nice diminué pour le déplacement au Chaudron ?

Outre ce forfait, Christophe Galtier devra également se passer de Kasper Dolberg. Déjà absent contre Lorient, le Danois (auteur de 3 buts en 4 matchs) ne s’est toujours pas remis de sa blessure au genou. Contre les Verts, l’entraîneur niçois sera également privé de Robson Bambu (luxation épaule) et d’Hicham Boudaoui (douleur dos). Le coach de l’ OGC Nice enregistre néanmoins quelques retours pour cette affiche comptant la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats. Absent depuis le début de saison, Alexis Claude-Maurice signe son retour dans le groupe du Gym contre les Verts. De retour de suspension, Mario Lemina est retenu pour le choc contre Saint-Étienne.