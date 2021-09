OM Mercato : Énorme coup de pression de Sampaoli sur Longoria

Publié par Ange A. le 25 septembre 2021 à 09:50

Très en vue sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille effectue un bon début de saison. Pour réaliser une belle campagne, Jorge Sampaoli vient encore de poser une doléance à sa direction.

Le message clair de Jorge Sampaoli à Pablo Longoria

Cinquième de Ligue 1 au terme de l’exercice 2020-2021, l’Olympique de Marseille s’est donné les moyens cet été pour viser plus haut cette saison. L’OM a en effet recruté pas moins d’une dizaine de renforts lors du dernier mercato. Invaincu depuis la reprise des compétitions, le club phocéen est d’ailleurs le dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1 Uber Eats. Néanmoins, Jorge Sampaoli n’est pas totalement satisfait du recrutement de Pablo Longoria. Le coach marseillais souhaite notamment un nouveau renfort offensif, de préférence un nouvel attaquant de pointe. Blessé depuis la fin de saison dernière, Arkadiusz Milik est le seul avant-centre confirmé dont dispose le club provençal. Le technicien argentin pousse d’ailleurs pour ce recrutement au prochain mercato.

Un nouvel avant-centre attendu à Marseille cet hiver

« On construit l’équipe en sachant qu’on n’a pas beaucoup de grands finisseurs à part Milik et peut-être Payet. On a dû insister sur le fait de marquer des buts, sinon on ne gagnera pas. Il faut des joueurs capables de marquer, finir depuis notre jeu. On a besoin de ce type de joueurs pour que l’OM reste à sa place », a fait savoir Jorge Sampaoli avant d’affronter le RC Lens ce dimanche à l’Orange Vélodrome. En attendant le retour à la compétition de Milik, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’appuie sur Dimitri Payet et Bamba Dieng, auteurs chacun de trois réalisations cette saison.