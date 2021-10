Real Mercato : Madrid sur un grand espoir en cas d'échec Mbappé

Publié par Thomas le 01 octobre 2021 à 06:35

Après son échec cuisant cet été pour enrôler Kylian Mbappé, les Merengues prévoient de revenir à la charge lors du prochain mercato estival, cette fois-ci en récupérant gratuitement le prodige de Bondy. Cependant, le PSG continue de mettre la pression sur son joueur pour le faire prolonger. Une situation qui pourrait pousser le Real Madrid à opter pour une alternative plus accessible, mais tout aussi flamboyante.

Real Madrid Mercato : Victor Osimhen en cas d’échec Mbappé !

La priorité du Real Madrid est et a toujours été de signer l’attaquant star des Bleus et du PSG, Kylian Mbappé. Le joueur de 22 ans voit son contrat se terminer en juin prochain chez les Rouge et Bleu, et à l’heure actuelle, aucune prolongation n’est d’actualité. Le club francilien tente depuis plusieurs mois de conserver son joyau, quitte à refuser les offres mirobolantes du Real et de Florentino Pérez.

Après l’arrivée de Lionel Messi, le Français est cantonné à un rôle de numéro 3 dans la hiérarchie, une situation qui, on le sait, n’est pas du goût de l’intéressé. L'attaquant semble néanmoins montrer des signes d’épanouissement depuis quelques semaines, notamment après la victoire du PSG contre Man City. De son côté, Naser Al-Khelaïfi insiste toujours pour le prolonger et pourrait contrecarrer les plans madrilènes au vu de sa détermination.

Pour pallier à cet éventuel échec, Florentino Pérez se serait déjà penché sur un autre grand espoir du football du même âge, Victor Osimhen. L’ancien lillois rayonne en Italie au SSC Napoli, et pourrait franchir un pas de géant en ralliant l’écurie espagnole l’année prochaine. Sous contrat jusqu’en 2025 chez les Azzurri, le Nigérian est l’un des joueurs les plus prolifiques des cinq grands championnats à l’heure actuelle, avec déjà 6 buts lors de ses 4 derniers matchs. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues du côté du Real, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, qui travaille désormais sur le dossier. Ironie du sort, le PSG semble aussi très intéressé par Osimhen, justement en cas de départ de Mbappé. Une chose est sûre, l’ancien lillois devrait animer le prochain mercato estival.

