Equipe de France : Liste des 23, Deschamps justifie ses choix forts !

Publié par Thomas le 30 septembre 2021 à 15:07

Didier Deschamps vient de dévoiler ce jeudi la liste des 23 Bleus qui disputeront la double confrontation de la Ligue des Nations le 7 et 10 octobre prochain. Retrouvez le résumé de sa conférence de presse et la liste du sélectionneur de l'Equipe de France. Une liste marquée par les absences d'Olivier Giroud et de Steve Mandanda.

L'entraîneur des Bleus a voulu rappeler l'importance de ce rassemblement, en affirmant l'objectif premier de l'Equipe de France : remporter la compétition. "On joue face à l'une des meilleures équipes européennes et mondiales, on a tout fait pour se qualifier, avec un groupe très relevé, l'état d'esprit c'est d'aller chercher ce titre."

EDF : Deschamps explique ses choix forts

Très bon depuis son transfert au Real Madrid, Deschamps donne rendez-vous à Camavinga lors du prochain rassemblement. "Il sort d'une période compliquée, il est sur la bonne voie au Real. Ce qu'il avait fait avec nous laissait présager des jours heureux à lui de continuer sur cette voie là. Il est aussi concerné par les espoirs qui ont des matchs importants. Il fait partie évidemment des joueurs qui sont censés dans un avenir proche avoir un rôle à jouer avec les Bleus."

Très bon depuis la reprise avec le RC Lens, Jonathan Clauss n'apparaît toujours pas dans le groupe de l'Equipe de France. L'entraîneur a justifié cette absence par la forte concurrence à ce poste (latéral droit). "On suit énormément de joueur, à chaque poste il y a 5 joueurs, nous sommes attentifs à chaque joueurs ", a affirmé Didier Deschamps, en rappelant qu' "il y a aussi beaucoup de joueurs français à haut potentiel dans d'autres championnats."

Didier Deschamps est aussi revenu sur le début de saison mitigé d'Antoine Griezmann avec l'Atlético de Madrid. Toujours très bon avec les Bleus, le sélectionneur a pris la défense de son attaquant. "Avec nous il est souvent très performant, son retour n'est jamais évident surtout quand ça a très bien marché auparavent. Son but face à Milan ça va lui redonner le sourire. Son retour ça ne se fait pas comme ça, il y a beaucoup d'attentes, mais connaissant son mental je ne me fais pas de soucis pour lui."

Après son Euro decevant, Jules Koundé (FC Séville) réapparait dans la liste de DD. Le défenseur semble toujours bénéficier de la confiance de son coach, qui reconnaît d'ailleurs ses difficultés à un poste "qui n'est pas le sien. Je sais très bien que ce n'est pas son poste de prédilection, ça ne s'est pas très bien passé pour lui mais je suis convaincu qu'il a tout le potentiel pour être au niveau international."

Le technicien français justifie le retour de Tchouaméni (AS Monaco) chez les Bleus. "Ce qu'il a fait depuis le début de saison et l'année dernière. L'assurance qu'il peut dégager, le volume de jeu qu'il a, il n'a pas été impacté par l'aspect émotionnel, il a un avenir international devant lui." Mattéo Guendouzi (OM) fait aussi son retour au milieu de terrain. À noter également la présence pour la première fois des deux frères Hernandez en défense. Pour Deschamps cette situation inédite n'est pas un problème, en rappelant qu'il les considérera comme deux joueurs plus que comme deux frères.

La Liste des Bleus pour la Nation League

