PSG Manchester City (2-0) : Les impressions à chaud de Messi

Publié par JEAN-LUC D le 29 septembre 2021 à 04:05

Buteur ce mardi face à Manchester City, Lionel Messi a énormément contribué au succès du PSG ce mardi soir au Parc des Princes (2-0). À la fin de la rencontre, l’attaquant parisien a livré ses impressions à chaud.

Lionel Messi : « J’avais beaucoup d'envie »

Le Paris Saint-Germain a affiché un visage bien plus intéressant. Deux semaines après un premier match décevant à Bruges (1-1), le club de la capitale française a véritablement lancé sa campagne en Ligue des Champions ce mardi soir en prenant face à Manchester City (2-0). Lionel Messi a marqué son premier but sous le maillot du PSG lors de la victoire contre Manchester City ce mardi en Ligue des champions (2-0). Après la rencontre, l'Argentin de 34 ans n'a pas caché sa joie.

« C'était un super adversaire. Pour nous, c'était très important de gagner ce match après notre nul face à Bruges. Je suis très content d'avoir marqué (…) J’ai peu joué récemment », a lancé le septuple Ballon d’Or au micro de Canal+. Puis d’ajouter : « Seulement un match (au Parc des Princes), c'est le deuxième ici. Je suis petit à petit en train de m'adapter à ma nouvelle équipe, à mes coéquipiers. Ce qui est important, c'est d'avoir gagné et de continuer à grandir. »

Messi : « Plus on va jouer ensemble, mieux ça va être »

Après un joli une-deux avec Kylian Mbappé, la Pulga a trouvé la lucarne d'Ederson à l'entame du dernier quart d'heure du match. Un moment déjà clé dans son aventure avec l'équipe. Interrogé sur son association avec Mbappé et Neymar, il assure notamment que : « plus on va jouer ensemble et mieux ça va être. On doit tous grandir ensemble, augmenter notre niveau de jeu. On a bien joué. Il faut donner le meilleur et continuer à le faire. On a gagné un match très important contre un grand rival avec de grands joueurs et qui a été en finale de Ligue des champions l'année dernière. C'est une victoire importante pour nous. On doit continuer à grandir, continuer à progresser et à améliorer beaucoup de choses. »