OM-Galatasaray : Des incidents éclatent, Sampaoli furieux !

Publié par Timothée Jean le 01 octobre 2021 à 18:02

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli s’est prononcé avec fermeté sur les incidents survenus lors du match entre l’ OM et Galatasaray (0-0) en Ligue Europa. L’entraîneur olympien réclame des sanctions.

OM - Galatasaray : Sampaoli furieux des incidents

La tension était palpable lors du mercato entre l’ OM et le Galatasaray (0-0). Le dispositif sécuritaire mis en place par les autorités pour cette rencontre comptant pour la deuxième journée de Ligue Europa n’a pas pu empêcher de nouveaux incidents au Stade Vélodrome. De violentes échauffourées ont en effet éclaté dans les tribunes. Même "encagés" dans un immense filet, les supporters turcs ont lancé des pétards, des fumigènes et autres projectiles en direction des locaux, qui ont répondu.

Face à tels débordements, l’arbitre a dû interrompre le match à la 39e minute. Il a repris dans le calme quelques minutes plus tard. Mais ces violents incidents ne sont pas passés inaperçus et suscitent de vives réactions à Marseille. Ce vendredi, c’est Jorge Sampaoli qui s’est exprimé sur ces déborements. Désabusé par ce contexte de violence, le coach de l’Olympique de Marseille n’a pas caché son agacement. « Franchement, plus que la peur d'un possible huis clos, on se demande surtout pourquoi des gens réalisent un déplacement aussi long depuis la Turquie pour provoquer un tel incident. Je trouve ça plutôt étrange, ils préfèrent créer ça plutôt que de regarder le spectacle sur le terrain ? », a lancé l’entraîneur marseillais.

Sampaoli exige des sanctions exemplaires

Poursuivant, Jorge Sampaoli a insisté sur la gravité des incidents survenus lors du match nul entre l’OM et Galatasaray. L’entraîneur de l’ OM réclame des « sanctions exemplaires contre la violence, car dans le cas contraire, ça devient un élément naturel et même normal ». Pour lui, « le match aurait dû être arrêté, parce que si on joue malgré la violence, cela démontre qu’elle fait désormais partie de notre jeu », ce qui est inacceptable. Jorge Sampaoli exige donc des « mesures fortes » contre ces violents débordements « car la violence n'a rien à voir avec le football ».

Les clashs légendaires du foot français