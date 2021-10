OM-Galatasaray : Un cadre violemment chahuté sur le terrain !

Publié par Thomas le 01 octobre 2021 à 12:29

Après son nul contre Galatasaray en Ligue Europa, l’ OM peut nourrir de gros regrets, au vue de la nette domination phocéenne tout le long de la rencontre. Cette opposition a été marquée par un vif accrochage entre un joueur olympien et stambouliote, ce dernier lui ayant même proféré des insultes dans la foulée sur les réseaux sociaux.

OM : "Je t’arrache cette perruque de la tête"

L’Olympique de Marseille n’a visiblement pas vécu la meilleure soirée de sa saison ce jeudi. Les Olympiens n’ont pu faire mieux qu’un match nul contre une sulfureuse équipe de Galatasaray. Malgré une possession à leur avantage (65 % contre 35 %), les hommes de Jorge Sampaoli n’ont jamais trouvé la faille et enchaînent donc un deuxième nul de rang en Ligue Europa, les plaçant à la 3e place du groupe E.

Mais si cette rencontre s’annonçait pour le moins électrique au niveau des tribunes, elle l’aura aussi été sur la pelouse, avec 5 cartons jaunes déployés en toute fin de match, par l’arbitre polonais à 2 joueurs turcs et 3 de l’ OM (Saliba, Alvara et Payet). En plus de cette fin de match tendue, un joueur en particulier a été la cible de vives insultes, le milieu de terrain Mattéo Guendouzi.

Tout juste appelé chez les Bleus, le Français aurait pu bénéficier d’un penalty salvateur en toute fin de match, après un accrochage avec le latéral Patrick Van Aanholt. Le Néerlandais s’en est alors pris à Guendouzi, lui reprochant de simuler, les esprits se sont ensuite échauffés à tel point que les deux hommes ont même voulu en venir aux mains après le coup de sifflet final avant que le staff des deux équipes ne les sépare.

Seulement, le défenseur de Galatasaray n’avait semble-t-il pas encore digéré ce fait de jeu, puisqu’il en a remis une couche sur les réseaux sociaux, cette fois-ci de manière plus virulente. Sur Twitter; l’ancien joueur de Crystal Palace a publié une vidéo pour se moquer du joueur de l’ OM accompagné de la phrase : "Il fallait que tu ouvres ta bouche après que la VAR t’a prouvé que tu avais tort... Likkleman a besoin de se détendre avant que je t’arrache cette perruque de la tête. Bravo à mes lions pour un point bien mérité sur les routes."

Le match retour qui se tiendra le 25 novembre prochain s’annonce déjà bouillant entre les deux joueurs.

