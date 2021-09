OM-Galatasaray : La compo est tombée ! Révolution en attaque

Publié par Thomas le 30 septembre 2021 à 11:35

C’est pour ce genre de rencontres que le football existe. Ce soir, l’ OM reçoit la sulfureuse équipe de Galatasaray, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue Europa. Si le match s’annonce déjà bouillant du côté des tribunes, il devrait l’être tout autant sur la pelouse. Et pour cause, Marseille devrait se présenter ce jeudi avec une équipe new-look, ponctué par des choix forts en défense et un grand retour en attaque.

OM : Sampaoli dévoile une composition osée

C’est le grand jour pour l’Olympique de Marseille. Si la rencontre face au Lokomotiv Moscou (1-1) n’était qu’une mise en train, ce soir Jorge Sampaoli et ses hommes sont dans l'obligation de gagner pour ne pas décrocher du groupe E. À cette occasion, la ville et la région des Bouches-du-Rhône ont déployé un dispositif exceptionnel afin de garantir le bon déroulé de la rencontre. La préfecture de police a annoncé il y a deux jours "des mesures de sécurité renforcées", et un agrandissement de la tribune visiteur a été établi pour pouvoir accueillir les nombreux supporters stambouliotes.

Ce jeudi est aussi une date importante pour un joueur en particulier. L’attaquant Arkadiusz Milik fera son grand retour dans le groupe, après plus de quatre mois d'absence. Le Polonais devrait même faire son apparition dans le onze de départ, un choix fort que devrait assumer Sampaoli, qui on le sait, place beaucoup d’espoir en l’ancien Napolitain.

Dans l’entrejeu, Boubacar Kamara devrait faire lui aussi son retour dans l’équipe type, après ne pas avoir figuré dans le groupe ce week-end (défaite 2-3 contre Lens). Mais la grosse surprise devrait avoir lieu en défense, avec la titularisation de Duje Caleta-Car. Le Croate devrait prendre la place d’Alvaro dans l’axe de la défense aux côtés de Luan Peres et Leonardo Balerdi. Dans les cages, si le nom de Pau Lopez semble être l’option logique, plusieurs tendances affirment que Steve Mandanda pourrait également faire son grand retour.

Composition probable de l’ OM face à Galatasaray :

Gardiens : P. López / ou S. Mandanda

Défenseurs : L. Peres, L. Balerdi, D. Caleta-Car

Milieux de terrain : V. Rongier, M. Guendouzi, P. Gueye, D. Payet (C)

Attaquants : C. Ünder, A. Milik, K. de La Fuente

À noter, la présence de la recrue Konrad de la Fuente en attaque, au profit de Bamba Dieng.

Les Olympiens devront profiter de la méforme de l’équipe turque visible depuis le début de saison (1 victoire lors des 5 derniers matchs de Süper Lig) pour prendre la tête du groupe d’Europa League, dans un Vélodrome qui s’annonce déjà bouillant. Du côté Stambouliote, le jeune Sacha Boey devrait débuter la rencontre après plusieurs semaines d’indisponibilités. L’ancien joueur du SRFC avait montré de très belles choses en début de saison, après avoir été recruté 1,15 M€ cet été.

