OM Mercato : Début de la traversée du désert pour Mandanda ?

Publié par Ange A. le 02 octobre 2021 à 00:52

Indéboulonnable au poste de gardien de but ces dernières années, Steve Mandanda a vu son statut d’intouchable changer ces dernières semaines. Au point où il en serait personnellement affecté comme l’indique L’Équipe.

Les malheurs s’accumulent pour Steve Mandanda

L’Olympique de Marseille a pratiquement recruté à tous les postes lors du dernier mercato estival. Désireux d’enrôler un nouveau gardien de but, Jorge Sampaoli a été exaucé avec l’arrivée de Pau Lopez à l’OM. Le portier espagnol est prêté avec option par l’AS Roma. S’il pouvait avoir des craintes suite à l’arrivée du gardien de 26 ans, Steve Mandanda se retrouve désormais menacé à son poste. Depuis près d’un mois maintenant, le portier tricolore de 36 ans cire les bancs. Son rival espagnol vient en effet d’enchaîner six titularisations et n’a concédé que trois buts. Une situation qui commence à affecter le champion du monde 2018 comme le révèle le quotidien sportif. Surtout que le gardien marseillais n’a pas été convoqué par Didier Deschamps.

Le portier de l’OM accuse le coup

Le journal spécialisé croit même savoir que cette non-convocation serait le résultat d’échanges entre Steve Mandanda et des membres du staff des Bleus. Raison pour laquelle face « au désarroi » du portier de l’Olympique de Marseille, le sélectionneur national a opté pour le Bordelais Benoît Costil. Pour ne rien arranger, le quotidien sportif dévoile que le portier tricolore a tendance à se replier sur lui-même. Une situation récurrente lorsque Jorge Sampaoli lui annonce sa non-titularisation quelques heures avant le match. Reste maintenant à savoir si l’expérimenté portier saura se relever de cette mauvaise passe. Laquelle pourrait même à la longue affecter ses performances. Pour sa prochaine sortie, Marseille se déplace sur la pelouse du Lille OSC. Une rencontre que pourrait encore vivre le natif de Kinshasa depuis le bord de la pelouse de Pierre-Mauroy.

Les clashs légendaires du foot français