RC Lens : Lens enchaîne et conforte son statut de dauphin

Publié par Clément M. le 02 octobre 2021 à 10:15

Après son succès éclatant (2-3) au Vélodrome le week-end dernier, le RC Lens a décroché une nouvelle victoire en ouverture de la 9ème journée. Les Lensois ont battu sur le score de 2 buts à 0 le Stade de Reims, consolidant au passage leur statut de dauphin.

Le RC Lens garde le cap

Malgré un stade Bollaert à huis clos, suite aux incidents qui ont émaillé le derby face au LOSC, les joueurs de Franck Kaise ont enchaîné une nouvelle victoire. En supériorité numérique durant l'ensemble de la seconde période suite à l'expulsion du Rémois Hugo Ekitike juste avant la pause, RC Lens s'est effectivement défait sans difficulté du Stade de Reims sur le score de 2 buts à 0. Une victoire que les Sang et Or ont acquise grâce à deux réalisations d'Arnaud Kalimuendo, sur un pénalty (45+1e) et suite à une frappe croisée (52e). Pourtant accrocheur en début de rencontre, à 10 contre 11, le Stade de Reims s'est montré impuissant. Sur l'ensemble de la rencontre, les Rémois n'ont dailleurs pas cadré la moindre tentative...

Lens solide dauphin

Grâce à leur cinquième victoire de la saison, la deuxième consécutive après celle obtenue au Stade Vélodrome (2-3), les Sang et Or ont consolidé leur statut de dauphin du Paris Saint-Germain. Avant même les autres résultats de la 9ème journée, le RC Lens est même assuré de passer la trêve interntionale à la seconde place du classement Ligue 1. Avec 18 points au compteur, les Lensois comptent effectivement 4 points d'avance sur leur plus proche poursuivant : l' OM.

En revanche, le Stade de Reims peine à lancer sa saison. Vainqueurs avec brio (3-1) du FC Nantes lors de la précédente journée, les joueurs d' Oscar Garcia n'ont pourtant remporté que 2 de leurs 9 premières rencontres. Résultat, les Rémois stagnent dans la seconde moitié du tableau, à la 12ème position, et n'ont que 4 unités d'avance sur le barragiste Metz.

