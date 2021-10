OL : 3 bonnes nouvelles du côté de Lyon avant le derby !

Publié par Clément M. le 02 octobre 2021 à 20:24

A la veille du derby du Rhône, l'entraîneur de l' OL a annoncé 3 bonnes nouvelles en conférence de presse. Peter Bosz a effectivement évoqué les retours possibles de Jérôme Boateng, Jason Denayer et Islam Slimani dans le groupe pour le déplacement à Saint-Etienne.

Boateng, Denayer et Slimani aptes ?

Questionné quant à la possibilité du retour de joueurs blessés dans le groupe avant le derby, Peter Bosz a donné d'excellentes nouvelles qui devraient ravir les supporters lyonnais. "Pour les autres (Boateng, Denayer, Slimani), on verra avec le staff médical." Une phrase qui se veut donc à la fois optimiste mais qui laisse également planer le doute quant à la présence dans le groupe lyonnais des deux défenseurs Jérôme Boateng et Jason Denayer et de l'avant-centre Islam Slimani.

En revanche, le coach de l' OL a officialisé une absence importante pour le derby. "Tout le monde veut jouer ce match, même Moussa Dembélé c'est une possibilité quand on voit le derby qu'on va jouer. Mais il faut attendre encore. Moussa, c'est sûr qu'il ne sera pas là", a-t-il expliqué en conférence de presse de veille de match.

L' OL monte en puissance

Après un début de saison délicat (seulement 2 points décrochés lors des 3 premières journées), Peter Bosz semble progressivement trouver ses marques, tandis que ses joueurs semblent eux monter en puissance. Les derniers résultats de l' OL tendent à le prouver. Les Gones n'ont ainsi perdu qu'un seul de leurs 8 derniers matchs toutes compétitions confondues, qui plus face au Paris Saint-Germain et sur le fil. Ils restent par ailleurs sur un probant succès 3 buts à 0 contre Brondby en Ligue Europa en milieu de semaine.

En cas de succès face à l' ASSE à Geoffroy Guichard, les coéquipiers d'Houssem Aouar confirmeraient donc leur montée en puissance, et pourraient au passage grimper sur le podium selon les autres résultats de la 9ème journée de Ligue 1.