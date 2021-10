PSG Mercato : La mère de Mbappé lâche des confidences sur Messi

Publié par ALEXIS le 06 octobre 2021 à 22:40

Kylian Mbappé n’a pas prolongé son contrat avec le PSG, alors qu’il sera libre en juin 2022. Évoquant la situation de son fils, Fayza Lamari a lâché des confidences sur la relation entre ce dernier et Lionel Messi et Neymar.

Lionel Messi, « idole » de Kylian Mbappé selon sa mère

À la suite de l’interview de Kylian Mbappé dans L’Équipe, Fayza Lamari, la mère de l’attaquant du PSG, est revenue sur l’actualité de son fils, dans Le Parisien. Elle a fait des révélations sur l’effet de la venue de Lionel Messi à Paris sur le buteur et a aussi évoqué les relations entre lui, le sextuple Ballon d’Or et Neymar. Des relations que la rumeur annonce inexistantes avec l’Argentin et tendues avec le Brésilien, mais balayées par la génitrice de Kylian Mbappé. Selon Fayza Lamari, son fils est enchanté de l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain.

« Il est très heureux ! La semaine dernière, il lui a même demandé son maillot (celui de Messi, ndlr) » a-t-elle expliqué. « Kylian Mbappé pourra raconter à ses enfants plus tard qu’il a joué contre Cristiano Ronaldo et avec Neymar et Lionel Messi, ses idoles de jeunesse », a confié l’ancienne handballeuse, tout en rappelant : « Kylian avait les posters de ces joueurs dans sa chambre ». « Après la décision du PSG de le garder, il m’a répondu : “tu as vu maman avec qui je vais jouer”. Pour gagner, il vaut mieux être dans cette équipe cette année », a fait savoir Fayza Lamari.

Mbappé heureux aux côtés du sextuple Ballon d'or

Rappelons que Kylian Mbappé avait battu en brèche son supposé mécontentement sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG. « Je savoure chaque instant à côté de lui. Il ne faut jamais oublier que ça reste un privilège », a-t-il confié au quotidien sportif cette semaine. « C'est quelqu'un qui aime le foot. Il parle avec tout le monde, même s'il est un peu timide, mais pas sur le terrain », a indiqué le N°7 du Paris SG.