OL Mercato : Un Brésilien annonce la couleur sur son avenir

Publié par ALEXIS le 07 octobre 2021 à 13:45

Recruté par l’ OL en janvier 2020, Bruno Guimarães n’a pas mis du temps pour s’imposer dans l’équipe lyonnaise. Après une saison et demie à Lyon, il évoque son avenir.

OL : Bruno Guimarães intéresse Arsenal

Bruno Guimarães (24 ans) a été séduisant dès ses premiers matchs avec l’ OL pendant la deuxième moitié de la saison 2019-2020. Il a confirmé les attentes des responsables du club rhodanien, lors de l’exercice dernier (2020-2021). Cette saison, le milieu de terrain fait partie des hommes clés du nouvel entraîneur Peter Bosz. Il a été titulaire lors des 8 matchs de Ligue 1 disputés en ce début d’exercice avec l’Olympique Lyonnais. Vers la fin du mercato estival dernier, Arsenal a tenté de recruter le Brésilien. « Il y a eu des contacts avec mon agent. Ils m'ont sollicité... mais, il n'y a pas eu de proposition officielle », avait confirmé le concerné. Bien avant l’intérêt des Gunners, le nom de Bruno Guimarães avait été associé au Borussia Dortmund, au FC Barcelone ou encore au Real Madrid.

Le Brésilien rêve de jouer en Angleterre, mais ne se met pas de pression

Un peu plus d’un mois après la fermeture du mercato, le N°39 de l’ OL ne cache pas son ambition de jouer en Angleterre. « J’ai déjà dit que je rêvais de jouer en Premier League, mais ce n’est pas le moment », a-t-il rappelé au micro de L’Équipe. Lié aux Gones jusqu’en juin 2024, l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense (Brésil) est disposé à rester à Lyon jusqu’au terme de son contrat. « Je me sens chez moi à Lyon, je parle français… On peut rester ici longtemps, on a juste besoin de jouer la Ligue des Champions… Et puis on veut gagner des trophées aussi, j’espère en gagner avec l’ OL », a-t-il déclaré. Notons que les autres Brésiliens de Lyon sont : Lucas Paqueta, Emerson Palmieri, Thiago Mendes et Marcelo Guedes.