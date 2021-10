PSG Mercato : Une nouvelle extraordinaire tombe pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 07 octobre 2021 à 14:15

Après un mercato estival totalement fou, le PSG concentre désormais toute son énergie sur le dossier Kylian Mbappé. Et selon l’entourage de l’attaquant de 22 ans, l’affaire est en bonne voie.

Mbappé négocie pour prolonger avec le PSG, sa mère confirme

Après les déclarations chocs de Kylian Mbappé sur RMC Sport et dans les colonnes du journal L'Équipe, c’est désormais au tour de sa mère de faire le point sur sa situation au Paris Saint-Germain. Fayza Lamari discute bien avec Leonardo en vue d’une prolongation du champion du monde 2018. Contrairement à son fils, l’ancienne handballeuse assure que les choses avancent plutôt bien.

« On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : j’arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain », a déclaré Fayza Lamari. Une chose qui paraissait impossible il y a encore quelques semaines pourrait finalement avoir lieu au PSG. Le club de la capitale s’y prépare même déjà.

Mercato PSG : Les contours de la future offre du PSG

En effet, Nicolo Schira confirme que les discussions ne sont pas arrêtées entre la direction du Paris Saint-Germain et le clan Kylian Mbappé concernant une prolongation de contrat. Les pourparlers entre les deux parties devraient même s’accélérer après la trêve internationale. Le journaliste italien précise même que Nasser Al-Khelaïfi va offrir un bail de cinq ans à son numéro 7 avec à la clé un salaire de 36 millions d’euros par saison, soit la même rémunération que Neymar.