OGC Nice : Grosse mise au point pour Andy Delort

Publié par Timothée Jean le 07 octobre 2021 à 21:15

Sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi a récemment pointé un doigt accusateur vers l’OGC Nice concernant le cas Andy Delort. Mais le club niçois vient de faire une grosse mise au point sur cette affaire.

L'OGC Nice retablit la vérité sur le cas Andy Delort

Son absence au sein de l’équipe nationale de l’Algérie suscite diverses interrogations, surtout quand on sait que le buteur algérien réalise une belle saison en Ligue 1. Pourquoi Andy Delort ne figure-t-il pas sur la liste des joueurs retenus pour affronter le Niger dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022 ? Quelle est la raison de son absence avec les Fennecs ?

Présent en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur de l’Algérie Djamel Belmadi s’est exprimé sur ce sujet et a dévoilé les coupables. Le sélectionneur a indiqué avoir « une discussion houleuse » avec Andy Delort, qui a demandé à faire un break international pour privilégier son club. Poursuivant, le sélectionneur algérien s’en est pris à l’OGC Nice qui souhaiterait conserver son joueur durant la CAN prévue en janvier prochain.

« Il y a un petit mois, j’ai reçu une information d’acteurs du football qu’au moment de sa signature à Nice, Delort aurait signé un document comme quoi il n’irait pas à la CAN. Ça m’a ébranlé, mais je me disais wait and see », a expliqué Belmadi. Mais le club azuréen a tenu à rétablir la vérité sur cette sur cette affaire.

"Ce serait illégal et n’aurait aucune valeur"

Joint par RMC Sport a en effet démenti l’existence d’un document visant à empêcher Andy Delort de rejoindre sa sélection nationale. Le club entrainé par Christophe Galtier assure tout simplement que ce supposé document « serait illégal et n’aurait aucune valeur ». Selon les règlements de la FIFA, les clubs ont le droit et devoir de libérer leurs joueurs convoqués en sélections nationales pour des dates définies par le calendrier international.