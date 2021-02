Manchester City : Djamel Belmadi allume le club pour Mahrez !

Publié le 02 février 2021 à 18:50

Titulaire plutôt régulier à Manchester City, Riyad Mahrez fait aussi des passages sur le banc des Citizens. Un rôle qui contraste avec celui qu'il occupe avec l'equipe nationale d'Algérie, chez qui le natif de Sarcelles est le capitaine et dispose d'un statut d'idole du peuple. Ainsi, Djamel Belmadi, son sélectionneur et ami, est monté au créneau pour dénoncer ce contraste et donner certains conseils à son poulain.

Belmadi annonce que Mahrez n'est pas content de son rôle à Manchester City

Joueur d'un talent impressionnant et d'une technique sans égale, Riyad Mahrez s'est fait connaître suite à une saison 2015/16 exceptionnelle avec Leicester. Depuis, l'ancien du Havre s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs de Premier League avec Manchester City, et même par périodes ponctuels comme l'un des tout meilleurs dans le monde. Deux fois dans le top 10 du Ballon d'Or, Mahrez est arrivé en 2018 dans la peau d'un titulaire chez les Skyblues. Adulé par Pep Guardiola, le Fennec s'est rapidement imposé dans le onze du technicien catalan et a réalisé de très bonnes performances.

Mais voilà, la forte concurrence au sein du club de Manchester à l'heure actuelle ne garantit plus une place de titulaire à l'international algérien (61 sélections pour 18 buts), qui traîne son spleen chez l'actuel leader de Premier League. Djamel Belmadi, forcément attentif à la situation de son capitaine en sélection, a admis à la télévision algérienne que son chouchou n'est pas satisfait de sa situation actuelle : "Mahrez n’est pas content à Manchester, car il ne joue pas souvent, or c’est un compétiteur qui veut jouer toutes les rencontres de son équipe."

Il veut surtout que Mahrez soit en forme avec l'Algérie

Des mots forts de la part du sélectionneur algérien qui a tenu à nuancer ces propos. Ancien joueur de Manchester City, il ne veut pas forcer Mahrez à quitter les Skyblues, il compte simplement sur lui afin de faire la part des choses pour être en forme lors des prochains rassemblements avec El Khedra : "Je ne peux pas lui demander de quitter son club pour avoir un temps de jeu conséquent dans une autre équipe, je ne suis pas son manager. Mais le plus important, c’est qu’il maintienne sa forme et soit prêt pour les prochaines échéances de l’équipe nationale. Mahrez est notre capitaine, je comprends les craintes des supporters, mais à mon avis, il a les qualités pour rebondir à nouveau, je lui fais confiance. " Confiance donc alors que Mahrez devra faire un choix pour son avenir car son contrat expire en juin 2023 à "Cottonopolis". Un choix qui pourrait s'avérer lourd de conséquences.













Par Chemssdine