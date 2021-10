OGC Nice : Andy Delort justifie son break avec l’Algérie !

Publié par Timothée Jean le 07 octobre 2021 à 23:15

Attaquant de l’ OGC Nice, Andy Delort a décidé de faire une pause avec la sélection d'Algérie. L’international algérien a justifié cette décision et espère qu’il sera compris.

OGC Nice : Andy Delort explique son choix avec l’Algérie

L’Algérie disputera ses prochaines rencontres sans Andy Delort. L’attaquant de l’ OGC Nice a en effet décidé de faire une pause d’un an avec les Fennecs afin de se concentrer sur son nouveau club. Cette décision du joueur de 29 ans passe très mal auprès de son sélectionneur, Djamel Belmadi. Ce dernier a récemment fustigé l’attitude de son joueur en conférence de presse.

Face à cette polémique qui prend de l’ampleur en Algérie, Andy Delort a donc pris la parole et a justifié sa décision. « C’est le fruit d’une longue réflexion dont j’ai pu faire part à Djamel lors d’une discussion entre hommes (…) Je vais avoir 30 ans dans deux jours et je suis à un moment charnière de ma carrière : je viens d’arriver dans un club où l’exigence et la concurrence sont beaucoup plus élevées, je veux mettre toutes les chances de mon côté », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par L'Équipe

Et concernant les propos de son sélectionneur, Andy Delort n’a pas voulu mettre de l’huile sur le feu. « Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Simplement que la supposée clause dans mon contrat est une pure invention, tout comme le fait qu'une autre personne que moi dicterait mes propres choix », a-t-il ajouté.

Andy Delort souhaite que son choix soit compris

Andy Delort assure que cette pause internationale est importante pour sa carrière et espère simplement que son « choix sera compris ». L’attaquant de l’OGG Nice assure par ailleurs qu’il n’a pas définitivement tourné le dos aux Fennecs et espère un jour porter à nouveau le maillot de l’Algérie.

Mais du côté de son sélectionneur, le choix est déjà définitif. « Pour moi, les choses sont évidentes (…) Il n’est plus sélectionnable », avait déclaré Djamel Belmadi, ce qui montre à quel point le désaccorrd entre les deux hommes est profond.