OL Mercato : Aulas et Juninho sur un joli coup à 0 euro

Publié par ALEXIS le 08 octobre 2021 à 02:45

L’ OL va-t-il récupérer son ancien joueur, Clément Grenier, libre de tout engagement ? Possible, car il est autorisé à prendre part aux entraînements avec la réserve du club, dès lundi.

OL : Clément Grenier à l'essai dans son ancien club

Libre depuis la fin de son contrat au Stade Rennais, Clément Grenier pourrait rejouer sous le maillot de l’ OL en Ligue 1. Les dernières informations sur le joueur de 30 ans confirment la tendance. D’après les indiscrétions de L’Équipe, il va intégrer l’équipe B de l’Olympique Lyonnais à partir du lundi 11 octobre. Plus précisément, le milieu de terrain « participera aux séances d’entraînement de la réserve lyonnaise », selon la source. Pour se maintenir en forme, Clément Grenier « a effectué une préparation physique seul cet été » comme le précise la source. Il se maintient ainsi à niveau, en espérant trouver la Ligue 1 le plus rapidement possible.

« Clément Grenier est en contact avec Lyon qui lui aurait demandé de patienter », avait annoncé Hugo Guillemet dans le quotidien sportif, en août 2021. En effet, l’ OL a pensé à son ancien meneur de jeu pendant le mercato estival, afin de remplacer Thiago Mendes qui souhaitait retourner au Brésil, précisément à Flamengo. Finalement, le Brésilien est resté et cela a changé les plans de Juninho et Jean-Michel Aulas. Mais pour 0 euro, ils ne se priveraient pas d'un joueur qui a l'expérience du haut niveau et capable d'apporter une touche technique à l'équipe de Peter Bosz.

Un pur produit de l'Olympique Lyonnais

Clément Grenier est un pur produit des Gones. Il a intégré l’académie du club à l'âge de 11 ans et y a fait sa formation entre 2002 et 2009. Après, le natif d’Annonay a joué 9 saisons consécutives à l’OL avec un passage de six mois à l’AS Rome, sous la forme d’un prêt, de janvier à juin 2017. Devenu indésirable entre Rhône et Saône, il a rejoint l’EA Guingamp librement fin janvier 2018. Six mois plus tard, il a signé au Stade Rennais en juillet 2018 pour 4 M€. Depuis fin juin 2021, Grenier est sans club.