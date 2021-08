Mercato OL : Flamengo, clap de fin pour Thiago Mendes ?

Publié par ALEXIS le 14 août 2021 à 17:35

La décision concernant l’avenir de Thiago Mendes à l’ OL est tombée. Selon les indiscrétions de sa femme, il ne retournera pas au Brésil où il est courtisé par Flamengo.

OL : Thiago Mendes ne part plus finalement selon sa femme

Flamengo a tenté de recruter Thiago Mendes à l’ OL, afin de prendre la place de Gerson transféré à l’OM cet été. Mais les négociations avec le club rhodanien n’ont pas abouti à un accord. Le club brésilien souhaitait se faire prêter les services du joueur avec une option d’achat simple. Or l’Olympique Lyonnais exigeait une option d’achat obligatoire à l’issue du prêt d’une saison. Cependant, les deux clubs n’ont pas communiqué officiellement sur l’échec du dossier. C’est plutôt l’épouse du milieu de terrain de l’ OL qui a vendu la mèche.

Kelly Mendes a publié sur Instagram que son mari reste finalement à Lyon, car les discussions pour son transfert à Flamengo ont pris fin. Comme le souhaitait Juninho, Thiago Mendes reste dans le groupe de Peter Bosz, à moins d'un revirement dans les derniers instants du mercato estival. Notons que c’est le joueur de 29 ans qui souhaite retourner dans son pays natal, sinon le club de Ligue 1 n’a pas l’intention de le transférer.

Concurrence avec ses compatriotes brésiliens

Thiago Mendes a encore deux saisons de contrat à l’ OL. Recruté au LOSC à l’été 2019 contre un gros chèque de 22 M€ (hors bonus), il est lié aux Gones jusqu’au 30 juin 2023. En deux sous le maillot lyonnais, le Brésilien a disputé 73 matchs et délivré 9 passes décisives. Confronté à une forte concurrence dans l’entrejeu de l’équipe de Rudi Garcia (ex-coach), la saison dernière, le natif de Sao Luis avait été titulaire 23 fois lors de ses 32 apparitions en Ligue 1. En effet, Thiago Mendes est face à ses compatriotes Bruno Guimarães et Lucas Paqueta dans le milieu lyonnais, mais aussi deux purs produits de l' OL : Houssem Aouar et Maxence Caqueret.