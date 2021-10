PSG : Ballon d’Or 2021, les confidences de Lionel Messi !

Publié par Timothée Jean le 09 octobre 2021 à 01:23

Considéré comme le grand favori pour le Ballon d’Or 2021, Lionel Messi reste lucide sur ses performances. L’attaquant du PSG vient d’ailleurs de s’exprimer sur ce sujet et a dévoilé son choix pour ce trophée tant convoité.

PSG : Lionel Messi, grand favori pour le Ballon d’Or 2021 ?

Le lauréat du Ballon d’Or 2021 sera connu le 29 novembre prochain. En attendant, le magazine France Football a dévoilé la liste des 30 nominés pour ce trophée individuel le plus prestigieux de la planète. Arrivé gratuitement au PSG cet été en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi figure logiquement sur cette liste.

Habitué de l’exercice, l’attaquant argentin est même considéré comme le grand favori pour ce Ballon d’Or 2021. Outre ses statistiques impressionnantes, Lionel Messi a connu la gloire avec sa sélection nationale, en remportant pour la première fois la Copa America. Et en cas de victoire à l’issue des votes, la Pulga remportera son 7e Ballon d’Or. Mais qu’en pense le principal concerné ?

Interrogé par France Football, Lionel Messi reste lucide sur ses performances, tout assurant que les critères pour remporter le Ballon d’Or ont évolué ces dernières années. « Les années précédentes, on recherchait le meilleur joueur de l'année. Maintenant, les titres ont beaucoup de poids. Ce que tu as fait au niveau collectif compte beaucoup dans cette récompense », a-t-il déclaré.

Messi vote pour Neymar et Mbappé

Et si Lionel Messi figure parmi les favoris pour ce trophée, le génie argentin partage l’affiche avec le serial buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski. Karim Benzema (Real Madrid) et Jorginho (Chelsea) restent également dans la course pour ce trophée individuel. Mais le lauréat du Ballon d’Or 2021 pourrait bien se retrouver au Paris Saint-Germain, c'est en tout cas le souhait de Lionel Messi qui a voté pour ses coéquipiers Kylian Mbappé et Neymar Jr. « J'ai deux joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterais comme Neymar et Kylian », a déclaré la Pulga. Pour en savoir plus, rendez-vous est pris le 29 novembre prochain.