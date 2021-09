PSG Mercato : Leonardo déjà fixé pour Robert Lewandowski ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 septembre 2021 à 05:11

Dans la liste des probables successeurs de Kylian Mbappé, le PSG place Robert Lewandowski en deuxième place derrière le phénomène norvégien Erling Haaland. Seulement, le Bayern Munich ne semble pas disposé à se séparer de son canonnier polonais.

Rummenigge : « On ne vend pas un joueur comme Lewandowski »

Annoncé un peu partout en Europe lors du dernier mercato estival, Robert Lewandowski n’a pas bougé du Bayern Munich. Et d’après Karl-Heinz Rummenigge, ancien directeur général du champion de Bundesliga en titre, cela n’est pas prêt de changer. Le natif de Warszawa n’étant pas à vendre. L’ancienne star du football allemand a surtout démenti avoir une fois évoqué un transfert du numéro bavarois avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid.

« Il n'a jamais mentionné son nom dans aucune de nos conversations. Il me connaît très bien et sait que l'on ne vend pas un joueur comme Lewandowski », a lancé Rummenigge au micro du journal espagnol AS. Puis d’ajouter : « j’ai toujours dit que les deux meilleures recrues que j'ai faites en 30 ans à la tête du Bayern étaient lui et (Manuel) Neuer. Les meilleurs en défense et les meilleurs en attaque, sans lesquels les récents succès n'auraient pas été possibles. » Toutefois, le principal concerné aimerait aller découvrir autre chose avant la retraite.

Robert Lewandowski veut « un nouveau challenge »

D’après les informations de Sky Sport News, Robert Lewandowski aimerait bien s’offrir un nouveau challenge dans un autre grand club européen avant d'avoir 35 ans. Arrivé librement en 2014 en provenance du Borussia Dortmund, l’international polonais de 33 ans pense avoir fait le tour avec le Bayern Munich et souhaite rejoindre un autre club européen.

Le média britannique explique en effet que même s’il est heureux à Munich, Lewandowski aimerait vivre un « nouveau challenge » avant la fin de son aventure avec le Bayern, soit jusqu’en juin 2023. Un départ pourrait donc être envisagé l’été prochain pour ne pas qu’il parte gratuitement un an après. Le Paris Saint-Germain pourrait donc avoir une carte à jouer pour Milik à l’issue de la saison en cours.