France : Découvrez la compo des Bleus ! Grosse surprise en défense

Publié par Thomas le 10 octobre 2021 à 10:46

C’est le grand jour pour les Bleus et Didier Deschamps, qui affrontent une valeureuse équipe d’Espagne tombeuse des champions d’Europe en demi-finale. L’équipe de France devra confirmer sa très belle dynamique aperçue en seconde période face à la Belgique, pour remporter la deuxième édition de la Nations League. Découvrez la compo des deux équipes, avec une grosse surprise en défense du côté tricolore.

Espagne – France : Deschamps tente un coup de poker

En plein doute après son Euro raté, l’équipe de France se devait de relever la tête jeudi dernier, contre le voisin belge, première nation au classement FIFA. Si tout ne s’est pas passé comme prévu en première mi-temps (2-0 pour les Diables Rouges), les Bleus ont su renverser la tendance, grâce à une force collective impressionnante, ponctuée par un Kylian Mbappé très en jambes. Un match clé pour l’équipe à DD, qui semble avoir récupéré une certaine confiance perdue lors de l’Euro, un timing parfait, avant d’affronter une surprenante Roja, en pleine transition générationnelle.

L’équipe emmenée par Luis Henrique, est peut-être l’une des plus jeune de la compétition, à l’image de son milieu de terrain Gavi, 17 ans et 2 mois, véritable coqueluche de son pays et de son club, le FC Barcelone. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a confié qu’il ne serait pas évident de priver l’Espagne du ballon, mais qu’il était néanmoins possible de leur mettre des bâtons dans les roues " La priver non, c'est impossible. Lutter avec elle, dans ce secteur, c'est possible. Le pressing peut être fait, mais pas n'importe comment. Ils ont cette capacité individuelle et collective pour sortir de cette pression-là. Ils ont, eux aussi, été très efficaces dans leur pressing à eux. ".

Pour cette rencontre aussi cruciale qu’inédite pour la France (première finale de Nation League), Didier Deschamps a préparé un onze impressionnant, avec quelques changements par rapport à celui contre la Belgique. Dans un premier temps, Aurélien Tchouaméni (bon lors de son entrée jeudi dernier) devrait remplacer Adrien Rabiot au milieu. L’ancien joueur du PSG a été testé positif à la Covid, et a dû rentrer du rassemblement hier.

Mais le grand changement dans le 11 de départ réside en défense centrale, où Lucas Hernandez devrait débuter sur le banc, au profit de Presnel Kimpembe. Pour le reste, Deschamps devrait reconduire les mêmes joueurs que pour la demi-finale.

Compo des Bleus contre l’Espagne

Gardien : Lloris

Défense : J. Koundé, R. Varane, P. Kimpembé

Milieu : B. Pavard, P. Pogba, A. Tchouaméni, T. Hernandez

Attaque : A. Griezmann, K. Benzema, K. Mbappé