OM Mercato : Van Buyten adresse un message fort aux supporters

Publié par Timothée Jean le 13 octobre 2021 à 00:47

Ancien défenseur central du Bayern Munich, mais aussi de l’ OM, Daniel Van Buyten est revenu sur son passage à l’Olympique de Marseille dans une longue interview à La Provence. Le Belge en a profité pour adresser un message touchant aux supporters phocéens.

OM Mercato : Van Buyten n’oublie pas Marseille !

Il est l’un des meilleurs défenseurs qui ont marqué l’histoire de l’ Olympique de Marseille. Arrivé en juillet 2001 en provenance du Standard de Liège, Daniel Van Buyten s’est rapidement imposé à l’ OM. Trois ans après sa venue dans la cité phocéenne, le défenseur central a quitté Marseille pour des raisons économiques.

Dix-sept ans après son départ de l' OM, Van Buyten se souvient encore du club phocéen et en garde des souvenirs impérissables. « Un passage à Marseille on ne l'oublie pas ! Quand je discute aujourd'hui avec des amis ou que je vais au foot avec mon garçon, d'office on me parle de Marseille, de l'époque, comment ça se passait », a confié l’ancien défenseur marseillais qui s’apprête à faire son retour sur la pelouse du Vélodrome dans le cadre du match des Héros. Cette rencontre organisée par l’Unicef, la fondation Didier Didier et l’ OM aura lieu ce mercredi 13 octobre. Le public du Stade Vélodrome pourra savourer une soirée de gala avec les anciennes gloires du club sur la pelouse.

Van Buyten : "Les supporters, c'est l'âme"

Profitant de l’occasion, Daniel Van Buyten a adressé un message de remerciement aux supporters de l’ OM. L’ancien défenseur a également raconté « une anecdote » sur le public phocéen. « Les supporters, c'est l'âme (...) Pour l’anecdote, j’arrivais une fois pour manger au restaurant et le restaurateur ne voulait même pas que je paie, tout ça parce qu'il était fier. Il me disait : "Tu m'as donné tellement de bonheur ! Je ne veux pas que tu paies, tu ne te rends même pas compte ce que tu peux rendre à un supporter !" C'est vraiment une famille. L'OM fait partie de leur quotidien. Quand les résultats et les prestations sont là, tu as vraiment une place particulière dans le cœur. Et ça, ça m'a beaucoup marqué à Marseille », a confié l’ancien Marseillais.