OM Mercato : Van Buyten lâche un énorme aveu sur son départ !

Publié par Timothée Jean le 08 octobre 2021 à 00:45

Ancien défenseur du Bayern Munich, mais aussi de l’ OM, Daniel Van Buyten a mis un terme à sa carrière en 2014. Cependant, le défenseur belge nourrit toujours le regret d’avoir quitté le club phocéen contre son gré.

OM Mercato : Quand Van Buyten revient son départ de Marseille

Dans une longue interview accordée au journal Le Phocéen, Daniel Van Buyten s’est confié sur son passage à l’ Olympique Marseille. Arrivé en juillet 2001 en provenance du Standard de Liège, le colosse belge s’est rapidement imposé à l’ OM. Trois ans après sa venue en Ligue 1, il a quitté Marseille contre son gré, mais pour des raisons économiques

Daniel Van Buyten a en effet rejoint Manchester City en juillet 2004, sous la forme d’un prêt payant. Un transfert que l'ancien international belge regrette encore aujourd’hui. « Quand j'ai quitté Marseille à ce moment-là, je n'étais pas pour un départ, mais on m'a poussé vers la sortie », a-t-il déploré dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Pour le Belge, ce départ de Marseille est « un énorme regret », car « quand on a l'impression d'avoir tout donné, que les résultats sont là, que les prestations sont bonnes, mais que les choix sont un peu plus politiques (…) quand on te dit que tu ne joueras plus, que tu seras sur le banc... C'est un manque d'expérience parce que je serais resté », a-t-il déclaré.

Van Buyten : "j'aurais dû rester" à Marseille !

Poursuivant, Daniel Van Buyten explique qu'il aurait bien voulu poursuivre sa carrière pendant quelques années supplémentaires à Marseille. Mais le Belge a finalement cédé à la pression des dirigeants marseillais de l’époque. De retour de son prêt à Man City, il a définitivement quitté l'OM pour découvrir la Bundesliga sous les couleurs de Hambourg.

« Je sais qu'à ce moment-là les supporters auraient mis la pression suffisante pour que je joue, car ils n'auraient pas compris pourquoi ça n'aurait pas été le cas. J'étais trop jeune à ce moment-là, je ne me voyais pas rester sur le banc, ça ne correspondait pas à mon caractère, même si je suis un battant. Mais j'aurais dû rester, montrer que j'aurais pu m'imposer. Je me suis laissé influencer », a-t-il confié. Van Buyten aura disputé au total 98 matchs pour 15 buts en quatre saisons sous le maillot de l’ Olympique de Marseille.