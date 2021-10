PSG Mercato : 65M€, Leonardo prépare une offensive colossale

Publié par JEAN-LUC D le 13 octobre 2021 à 18:50

Pour l’été prochain, outre la question de la succession de Kylian Mbappé s’il venait à rejoindre le Real Madrid, le PSG veut également frapper un gros coup au milieu de terrain. Leonardo, directeur sportif du club parisien, s’est même déjà positionné sur une piste colossale du côté de la Serie A.

Le PSG à l’affût dans le dossier Nicolo Barella

Fin connaisseur du marché italien, Leonardo a inscrit le nom de Nicolo Barella sur la liste des renforts qu’il souhaite avoir au Paris Saint-Germain l’été prochain. Grande révélation de l’Euro 2021 qu’il a remporté avec l’Italie, le milieu de terrain de l’Inter Milan est désormais un joueur très courtisé sur le marché des transferts. Un nouveau statut qu’il veut mettre à profit pour rehausser son contrat avec les Nerazzurri.

Mais d’après les informations du Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain aimerait convaincre le joueur de 24 ans de rallier le championnat français afin de gagner le salaire de ses rêves. Leonardo étant disposé à payer ce qu’il faut afin d’attirer le compatriote de Marco Verratti. Toutefois, les Rouge et Bleu ne sont pas seuls sur cette piste et la concurrence pourrait être âpre sur cette piste dans les mois à venir. Liverpool, l’Atlético de Madrid et d’autres clubs européens étant déjà sur les rangs pour le recruter. D’autant que les positions du joueur et de sa direction ne semblent pas se rapprocher concernant une prolongation de contrat.

Nicolo Barella veut prolonger son contrat, mais...

Arrivé en septembre 2020 en provenance de Cagliari contre un chèque de 32,5 millions d’euros, Nicolo Barella dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec l’Inter Milan. Mais selon le Corriere dello Sport, le natif de Cagliari pourrait ne pas aller au terme de cet engagement. Le Paris Saint-Germain se tiendrait en effet prêt à passer à l’action pour Nicolo Barella s’il ne trouve pas un accord avec sa direction pour renouveler son bail.

Le média transalpin explique que le joueur et son club discutent depuis la fin de l’Euro en vue d’une prolongation. Seulement, les deux positions ne se rapprochent pas puisque Barella réclame un salaire de 6 millions d’euros annuels, là où l’Inter Milan ne compte pas dépasser la barre des 5 millions d’euros par saison, soit le double de ce qu’il touche actuellement. Le PSG reste à l’affût sur ce dossier.

