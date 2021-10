PSG Mercato : 60M€, une grosse surprise se dessine en Ligue 1

Publié par JEAN-LUC D le 13 octobre 2021 à 20:50

À la recherche d’un calibre au milieu de terrain l’été prochain, le PSG pourrait finalement trouver son bonheur dans le championnat local. Leonardo étant annoncé sur les traces d’un génie français évoluant en Ligue 1.

Après Mbappé, le PSG de nouveau recruter à Monaco

Cinq après avoir arraché Kylian Mbappé à l’AS Monaco contre un chèque historique de 180 millions d’euros, revoilà le Paris Saint-Germain sur les traces d’un nouveau joueur du club de la Principauté. Élu meilleur espoir de Ligue 1 la saison dernière, l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, Aurélien Tchouaméni, est notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain, Chelsea, Real Madrid, Juventus Turin et Manchester United, selon les informations de Goal.

Désireux de frapper un gros coup au milieu de terrain l’été prochain, Leonardo pourrait finalement laisser tomber les pistes étrangères et concentrer ses moyens sur l’international tricolore de 21 ans. Déjà intéressé par Kylian Mbappé du PSG, après avoir recruté Eduardo Camavinga, en provenance du Stade Rennais, le Real Madrid veut désormais s’attacher les services d’Aurélien Tchouaméni. Acheté 18 millions d’euros en 2018, la perspective d’une plus-value importante en juin prochain est réelle, vu la qualité des prétendants du protégé de Niko Kovac.

L’AS Monaco a fixé son tarif pour Tchouaméni

Déjà pisté par le Paris Saint-Germain et plusieurs clubs anglais et italiens, Aurélien Tchouaméni est désormais érigé en priorité du côté du Real Madrid. L’objectif numéro un des Merengues est bien sûr Kylian Mbappé, mais il pourrait être suivi l’été prochain par son compatriote de l’AS Monaco. D’autant que Marcelo, Gareth Bale et Isco vont faire de la place dans l’effectif de Carlo Ancelotti en fin de saison et à l’issue de leur contrat.

Dans la Principauté, un départ de Tchouaméni serait envisageable aux alentours de 60 millions d’euros. Cependant, ce prix pourrait vite grimper. Une information confirmée par le journaliste italien Fabrizio Romano, lors de son Here We Go Podcast. Aurélien Tchouaméni pourrait donc être l’un des tubes de l’été 2022.