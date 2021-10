PSG-Angers : La compo du Paris SG avec d'énormes surprises !

Publié par Thomas le 14 octobre 2021 à 13:20

Auteur d’un début de saison de très haut niveau, le PSG a connu son premier coup d’arrêt en championnat avant la trêve internationale contre une virevoltante équipe du Stade Rennais. Un point noir au tableau des parisiens, qui restaient alors sur une série de 8 victoires en 8 matchs. Un accident que les Rouge et Bleu comptent très rapidement gommer face au SCO d’Angers, 4e de Ligue 1. Néanmoins, Mauricio Pochettino devra se priver d’un nombre impressionnant de joueurs cadres pour cette rencontre. De quoi observer une compo inédite ce vendredi.

PSG : Pochettino devra se passer de ses stars contre Angers

C’est l’hécatombe à Paris ! Alors que la trêve internationale touche à sa fin, plusieurs joueurs cadres de l’effectif Rouge et Bleu devront ce vendredi jouer de nouveau un match avec leur sélection. C’est le cas de Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes, qui reçoivent dans la nuit de jeudi à vendredi le Pérou, de même pour Neymar et Marquinhos, qui affronteront l’Uruguay au même moment avec la Seleção. Une véritable déconvenue pour le PSG, qui ne peut se permettre de perdre autant de grands joueurs face à des Angevins qui réalisent un début de saison remarquable.

En plus de ces absences liées à la trêve, Paris a reçu deux très mauvaises nouvelles ces dernières 24h. Tout d’abord, au sujet de son portier costaricien Keylor Navas, qui s’est blessé à l’adducteur droit avec sa sélection. L’ancien rempart du Real Madrid laissera donc sa place à Gianluigi Donnarumma. Autre figure du Real, la recrue estivale Sergio Ramosne fera pas non plus ses grands débuts contre le SCO. Malgré le feu vert du staff médical, les dirigeants du Paris Saint-Germain préfèrent attendre pour ne prendre aucun risque. Ainsi, du poste de gardien au secteur offensif, le PSG devrait connaître une équipe totalement remaniée vendredi.

Compo probable du PSG contre le SCO

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : N. Mendes, P. Kimpembe, A. Diallo, A. Hakimi

Milieux de terrain : M. Verratti, I. Gueye, A. Herrera

Attaquants : Rafinha/ K. Mbappé, K. Mbappé/ M. Icardi, J. Draxler

À noter également, le défenseur espagnol Juan Bernat pourrait faire son retour dans le groupe après plus d’un an sans jouer.

PSG-Angers, une rencontre à suivre sur Amazon Prime à 21h.