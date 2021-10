PSG Mercato : Une nouvelle signature fantastique grâce à Neymar ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 octobre 2021 à 16:50

Malgré un début de saison difficile, Neymar attire encore de la convoitise et pas seulement avec les clubs. L’attaquant du PSG a reçu un véritable appel du pied de la part d’une autre star du ballon rond.

João Félix veut jouer avec Neymar

Au coeur des critiques depuis le début de la saison, Neymar est peut-être loin de son meilleur niveau, mais continue tout de même de faire rêver certains footballeurs un peu plus jeunes que lui. Prolongé en mai dernier par le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Neymar a donc fixé son avenir avec le club de la capitale, et ce peut-être jusqu’à la fin de sa carrière au plus haut niveau en Europe. Malgré les tentatives du FC Barcelone ces dernières années pour le rapatrier, le numéro 10 du PSG ne devrait pas bouger du Parc des Princes, et cela pourrait donner des envies à une star offensive de l’Atlético de Madrid.

En effet, dans une interview accordée à TNT Sports, l’international portugais João Félix a ouvertement déclaré sa flamme au Brésilien de 29 ans. Lié aux Colchoneros jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain offensif de 21 ans a déclaré qu’il aimerait évoluer dans la même équipe de l’ancien ailier du FC Barcelone. « Si j’aimerais jouer avec Neymar ? Oui, sans aucun doute. Je pense que nous ferions un bon duo. Bien sûr, après, sur le terrain, les choses peuvent ne pas aller bien. On ne sait jamais, mais je pense que nous formerions une bonne équipe », a confié João Félix. Un renfort potentiel pour le Paris Saint-Germain ?

Un appel du pied lancé au PSG ?

Arrivé en juillet 2019 en provenance du Benfica Lisbonne contre un chèque de 127,2 millions d’euros, João Félix ferait une excellente recrue pour le Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé. Tête de gondole du projet de l’Atlético de Madrid, le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo n’est pas, certes, à vendre, mais les opportunités du marché peuvent souvent créer des besoins et les deux clubs pourraient avoir à négocier pour le Golden Boy 2019. Mais cette possibilité est encore très loin pour le moment.

Critiqué par certains supporters et annoncé sur le départ par quelques journaux espagnols en fin de saison dernière, le protégé de Diego Simeone a été très clair concernant son avenir : « Je suis toujours joueur de l'Atlético de Madrid, j'ai un contrat et je suis content. »

