Real Madrid Mercato : Le Real désire une pièce maîtresse de Liverpool !

Publié par Thomas le 18 octobre 2021 à 12:14

Très timide lors du dernier mercato estival, le Real Madrid s’était activé dans les derniers instants du mercato en tentant d’enrôler Kylian Mbappé au PSG, sans succès. Cette saison, la dynamique semble bien différente. Un poil revanchards, les Merengues animent déjà les tabloïds européens en voulant recruter les plus grands noms de la planète foot. Dernière rumeur en date, celle menant à un élément clé de Liverpool, et cela pourrait bien aboutir rapidement.

Real Mercato : Florentino Pérez veut Michael Edwards !

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, il est l’un des éléments les plus importants de l’équipe de Liverpool. Michael Edwards n’est autre que le directeur sportif des Reds, considéré comme l’un des tous meilleurs en Europe. Et pour cause, le dirigeant anglais est responsable des arrivées chez les Reds de Mohamed Salah, Sadio Mané, Alisson ou encore Virgil van Dijk.

Un beau palmarès à son actif qui semble-t-il attire grandement le Real Madrid. Comme l’indique le Mundo Deportivo, Los Blancos, sous l’impulsion de leur président Florentino Pérez, superviseraient Edwards pour le faire signer en 2022. Ce dernier voit son contrat avec Liverpool se clore l’année prochaine et voit chaque jour de grands clubs toqués à sa porte.

Très actif depuis son arrivée chez les Reds en 2016, Michael Edwards a déjà en ligne de mire son prochain gros coup pour le mercato hivernal. Le dirigeant britannique remue ciel et terre pour attirer l’attaquant des Bleus Ousmane Dembélé en janvier. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin prochain, El Mosquito est de plus en plus lié à un départ vers l’Angleterre.

Il y a quelques jours, Jürgen Klopp évoquait la situation de son directeur sportif, rappelant que ce dernier était encore sous contrat avec Liverpool. "Il faudrait demander à une autre personne, mais par rapport aux contrats, on ne discute pas, non ? Donc je ne vais pas parler maintenant du directeur sportif."