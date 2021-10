Barça Mercato : Ousmane Dembele se rapproche d'un club anglais

Publié par Thomas le 11 octobre 2021 à 12:35

Peu épargné par les pépins physiques depuis son arrivée au Barça, Ousmane Dembélé, à qui il reste moins d’un an de contrat en Catalogne, pourrait faire ses valises prochainement vers un club légendaire de Premier League, qui prépare déjà un plan redoutable pour l’enrôler.

Barça Mercato : Jurgen Klopp veut Dembélé à tout prix

Arrivé à Barcelone en 2017 avec l’étiquette de crack mondial, Ousmane Dembélé n’a jamais réellement confirmé les lourdes attentes placées en lui. Si son talent balle au pied est indéniable, sa forme physique a longtemps fait grincer des dents la direction du Barça, qui doit désormais prendre une décision radicale pour son avenir. En fin de contrat l’été prochain, l’attaquant de 24 ans garde malgré tout une forte cote en Europe et est encore vu comme un grand joueur en devenir.

Le FC Barcelone croit dur comme fer que l’ancien Rennais pourrait dans un avenir proche jouir de plus de protagonisme dans l’équipe, raison pour laquelle le club souhaite le prolonger. Des négociations ont déjà été entamées entre les représentants du joueurs et les dirigeants du Barça, mais à l’heure actuelle, aucun accord n’a été convenu. Une situation qui traîne, et qui inquiète les Blaugranas, qui voient jour après jour de nouveaux prétendants toquer à leur porte.

L’un des clubs qui suit avec beaucoup d’attention le dossier est Liverpool, et son entraîneur Jurgen Klopp, très grands fans de Dembélé depuis son passage à Dortmund. Les Reds sont en pleine reconstruction de leur ligne offensive et voient en l’attaquant tricolore une formidable manière de miser sur l’avenir.

Comme le rapporte le Mundo Deportivo, le directeur sportif de Liverpool, Michael Edwards, se serait déjà mis en marche pour préparer l’opération économique afin d’entamer les négociations. Selon le média catalan, Edwards aurait communiqué au groupe FSG, propriétaire du club anglais, qu'Ousmane Dembélé est la signature prioritaire des Reds pour l’été prochain.