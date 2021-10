OL Mercato : Un proche de Bosz valide le recrutement de Boateng

Publié par ALEXIS le 18 octobre 2021 à 16:14

Jérôme Boateng a validé sa 4e titularisation avec l’ OL, samedi, lors du match contre l’AS Monaco (2-0). L'entraîneur adjoint du club rhodanien, Claudio Caçapa, a apprécié la prestation du défenseur central recruté librement cet été.

OL : Jérôme Boateng solide contre l'AS Monaco

Jérôme Boateng a renforcé l’ OL lors du dernier mercato estival. Il a signé à Lyon libre de tout engagement, précisément le 1er septembre 2021. Il a débarqué en Ligue 1 à l’issue de son contrat au Bayern Munich et après 10 saisons consécutives en Bundesliga sous les couleurs du club bavarois. Grâce à son expérience du haut niveau, l’international allemand s’est imposé rapidement au sein de l’équipe de Peter Bosz. Mieux, il a décroché une place de titulaire aux côtés de Jason Denayer ou du jeune Sinaly Diomandé. Lors de sa 4e titularisation, samedi, il a été solide dans l’axe de la défense de l’Olympique Lyonnais face à l’AS Monaco. À noter que la recrue des Gones a disputé le match de la 10e journée de Ligue 1 en entier, une première depuis son arrivée à l' OL.

Le défenseur allemand a mis Caçapa à ses pieds

Jérôme Boateng est parvenu à convaincre Claudio Caçapa sur ses qualités techniques et physiques, malgré son âge avancé (33 ans). « Pour moi, il n’est pas encore tout à fait à son meilleur niveau. C’est le premier match qu’il finit et ce qui est intéressant, c’est qu’il n’était pas ‘carbo’ à la fin, il en avait encore dans les jambes et dans la tête », a-t-il apprécié dans L’Équipe. « Par son nom et par ses attitudes, il nous apporte déjà énormément depuis son arrivée, car il est exemplaire, toujours le premier arrivé et le dernier parti à l’entraînement. Et puis il parle beaucoup avec les autres joueurs sur le terrain, il amène de la tranquillité », a souligné l’adjoint de Peter Bosz. Jérôme Boateng enregistre 6 matchs sous le maillot de l' OL, soit 5 en championnat et un en Ligue Europa.