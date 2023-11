Passé par l'OL entre 2019 et 2023, Jeff Reine-Adélaïde a fait de terribles révélations à la presse. L'attaquant aurait pu mettre fin à sa carrière.

Mercato OL : Jeff Reine-Adélaïde a pensé à la retraite à cause de ses blessures

Il n'était pas vraiment l'attaquant vedette de l'Olympique Lyonnais. Mais si Jeff Reine-Adélaïde a souffert au sein du club rhodanien, ce n'est pas pour cette raison. Mais plutôt pour ses nombreuses blessures. Arrivé en août 2019 en provenance de l'Angers SCO, l'attaquant français constitue alors le transfert le plus cher de l'histoire de l'OL (25 millions d'euros + 2,5 millions de bonus). Mais alors qu'il faisait des débuts intéressants (2 buts et une passe décisive en 14 matchs de Ligue 1), Jeff Reine-Adélaïde est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le 15 décembre 2019 contre Rennes. Il est alors écarté des terrains pendant 6 mois, et sera prêté à l'OGC Nice lors de son retour.

Mais la malchance le frappe à nouveau, avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en février 2021. Reine-Adélaïde revient le 4 mars 2022 face au FC Lorient, soit plus d'un an après son dernier match de Ligue 1. Deux épisodes très douloureux pour lui, si l'on en croit ses propos dans la presse : « J’ai traversé une grosse période de doute et comme tout joueur dans cette situation, j’ai pensé arrêter le foot. En une seule année, je me suis quand même brisé deux fois les genoux » a-t-il confié à la chaîne RTBF.

Claudio Caçapa a sauvé Molenbeek... et Reine-Adélaïde

Désormais au RWD Molenbeek, promu en première division belge, Jeff Reine-Adélaïde retrouve le plaisir de jouer au football. Le tout grâce à un autre Lyonnais : Claudio Caçapa. Après avoir assuré l'intérim à Botafogo, l'ancien défenseur brésilien a été chargé par John Textor de diriger l'équipe du RWDM 47. Force est de constater qu'après 14 journées de championnat, Caçapa s'en sort bien. Molenbeek se classe dixième, et compte 4 points d'avance sur la zone de relégation.

Dans cette période, Jeff Reine-Adélaïde a été titularisé à 7 reprises. S'il n'a pas encore marqué avec le club belge, l'ancien Gone a tenu a remercier celui qui a officiellement relancé sa carrière. Mais qui a aussi été un soutien de taille à Lyon, lorsqu'il était entraîneur adjoint. « Ma famille m’a soutenu, Claudio Caçapa aussi, que j’ai bien connu à Lyon et pour lequel j’ai signé ici. J’ai aussi fait appel à un préparateur mental avec qui je faisais de la visualisation. Je suis quelqu’un qui ne s’ouvre pas facilement mais avec lui, j’ai dû parler de mes émotions et ça m’a fait beaucoup de bien » a-t-il conclu. Espérons pour lui que les blessures l'épargnent dans cette nouvelle aventure.