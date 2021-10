OL : Ligue Europa, deux absents contre le Sparta Prague !

Publié par ALEXIS le 20 octobre 2021 à 12:51

L’ OL affronte le Sparta Prague jeudi en Ligue Europa. Peter Bosz a convoqué 22 joueurs pour le déplacement en République tchèque. Il compte cependant deux absents en attaque dans son équipe.

OL : Peter Bosz sans Moussa Dembélé et Islam Slimani

L’entraîneur de l’ OL ne pourra pas compter sur deux attaquants de son équipe pour affronter le Sparta Prague lors de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue Europa. Moussa Dembélé et Islam Slimani sont absents. Blessé (fissure du péroné) et absent depuis fin septembre, le premier est toujours indisponible. L’avant-centre français de l’Olympique Lyonnais a manqué trois matchs de Ligue 1, dont le derby contre l’ASSE (1-1). Quant au deuxième, il a été victime d’une blessure musculaire lors du match contre le FC Lorient (1-1) le 25 septembre dernier. L’attaquant international algérien avait cédé sa place à Rayan Cherki (77e) et avait manqué le derby de la 9e journée du championnat et le match contre l’AS Monaco après la trêve internationale.

Privé de Moussa Dembélé et Islam Slimani, Peter Bosz peut en revanche compter sur Anthony Lopes. Le gardien de but N°1 de l’ OL est de retour de suspension après avoir raté le match remporté face aux Monégasques (2-0). Notons que Lyon est leader du groupe A avec 6 points (+5), devant son adversaire le Sparta (4 points). Brondby et les Rangers de Glasgow ont respectivement 1 point et 0 point. En cas de victoire à Prague, les Gones se rapprocheraient de la qualification pour les 16e de finale de l'Europa League, avant la manche retour à partir du 4 novembre.

Le groupe de l'OL contre le Sparta Prague :

Gardiens : Lopes, Pollersbeck, Bonnevie

Défenseurs : Boateng, Emerson, Denayer, Dubois, Henrique, Da Silva, Diomandé, Lukeba, Gusto

Milieux de terrain : Aouar, Guimaraes, Caqueret, Keita, Paqueta, Shaqiri, Mendes

Attaquants : Toko Ekambi, Cherki, Kadewere.