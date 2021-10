Mura-Stade Rennais : La compo du SRFC, Genesio assure le coup

Publié par Thomas le 20 octobre 2021 à 19:51

C’est le moment de la confirmation pour le Stade Rennais, qui se déplace se jeudi en Slovénie pour affronter le petit poucet du groupe G de Ligue Europa Conférence, Mura. Après leurs très bons derniers résultats, les Rouge et Noir pourraient prendre une option considérable sur la qualification en huitièmes de finale. À cette occasion, voici la composition probable concoctée par Bruno Genesio.

Stade Rennais : Genesio assure son onze type

En grande difficulté en début de saison, Bruno Genesio semble avoir trouvé un équilibre dans son effectif, après avoir enchaîné une troisième victoire de rang ce week-end contre Metz (0-3), dont une victoire éclatante contre le PSG avant la trêve. Très actif lors du mercato estival, le SRFC peinait jusqu’alors à trouver des automatismes dans le jeu, un problème néanmoins réglé grâce à des réajustements tactiques du coach.

Contre Mura, Genesio devrait reconduire un onze similaire à celui aperçu face aux Grenats. Le technicien français a déclaré en conférence de presse ce mercredi, que peu de changements seraient effectués aux vues de la très bonne dynamique du groupe. "On se doit de garder une dynamique, elle est très bonne. On se doit de renforcer la confiance acquise sur les derniers matchs. On a aussi des choses à améliorer dans notre jeu. Quand les joueurs sont en confiance et se sentent bien, il ne faut pas non plus trop chambouler les choses." Il a aussi tenu à rajouter qu'il n'est "pas sûr qu’il y ait énormément de rotations et de changements. Il y en aura, mais pas autant que vous pouvez le pensez". L’entraîneur du Stade Rennais devrait cependant faire souffler la recrue norvégienne Birger Meling au profit du jeune Adrien Truffert.

Composition probable du Stade Rennais contre Mura :

Gardien : A. Gomis

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, N. Aguerd, A. Truffert

Milieux de terrain : K. Sulemana, F. Tait, J. Martin, B. Bourigeaud

Attaquants : G. Laborde, M. Terrier