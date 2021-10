Stade Rennais : Le SRFC, 1er d'un classement bien spécial en Ligue 1

Publié par Thomas le 13 octobre 2021 à 12:15

Auteur d’un début de saison en dents de scie, le Stade Rennais respire enfin depuis quelques semaines, après avoir enchaîné une série de 3 matchs sans défaite dont une victoire cruciale contre le PSG avant la trêve. Une très belle dynamique qui a été récompensée par une première place dans un classement particulier, dévoilé cette semaine par le championnat de France.

Stade Rennais : 11e de Ligue 1 mais élu meilleur...

Après un mercato sensationnel ponctué par sept signatures majeures, il aura fallu un certain temps avant de voir le SRFC réellement développer son jeu et obtenir des résultats. Si le début de saison a été délicat, Bruno Genesio semble enfin avoir trouvé un équilibre dans son équipe. Face à Paris, les Rennais ont été virevoltants, mettant à mal les offensives Rouge et Bleu, enflammant par la même occasion un Roazhon Park déjà bouillant (les places pour le match s’étaient écoulées en un temps record).

Une très belle dynamique qui promet pour la suite de la saison, et qui a été récompensée cette semaine par un classement pour le moins flatteur de la Ligue 1. Le championnat hexagonal a dévoilé le classement des plus grands coureurs de notre ligue, et le Stade Rennais se pointe sur tous les podiums.

Selon ce classement établi depuis le début de saison, Rennes est la deuxième équipe qui court le plus en Ligue 1, après le Stade de Reims. Les Bretons ont parcouru 1056,4 km, loin devant ses poursuivants (Clermont, Bordeaux et Montpellier). Cette stat est à mettre au crédit de l’attaquant Flavien Tait. Véritable révélation cette saison à Rennes, l’ancien angevin est le deuxième plus gros coureur de Ligue 1 (103,4 km) juste après le Rémois Marshall Munetsi (103,9km).

Auteur d’un très bon début de saison, Flavien Tait avait récemment évoqué l’idée d’une prolongation à Rennes. " Il y a des discussions qui ont été entamées. Il n’y a rien de signé, mais j’espère qu’on trouvera un terrain d’entente ", a confié l’attaquant sur les ondes de France Bleu Armorique. Mais là ou le SRFC défie toute concurrence, c’est sur le nombre de sprints réalisés, le Stade Rennais a effectué pas moins de 1494 courses depuis la reprise, soit le plus gros total (et de loin) du championnat, devant l’AS Monaco et ses 1369 sprints. Des stats qui devraient placer Bruno Genesio et ses hommes dans les meilleures conditions avant le déplacement à Metz dimanche.