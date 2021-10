AS Monaco Mercato : Caio Henrique vers un transfert cet hiver

Publié par ALEXIS le 23 octobre 2021 à 00:14

Caio Henrique n’entend pas faire de vieux os à l’AS Monaco. Alors qu’il a entamé sa deuxième saison sur le Rocher, le défenseur est annoncé sur le départ dès le mercato hivernal !

AS Monaco : Caio Henrique à la place de Jordi Alba au Barça ?

Depuis son arrivée à l’AS Monaco en provenance de l’Atletico Madrid, en août 2020, Caio Henrique donne satisfaction à Niko Kovac. Après une saison dernière au cours de laquelle il avait disputé 31 matchs en Ligue 1 pour 5 passes décisives, l’arrière latéral gauche poursuit sur sa lancée lors de l’exercice présent. En 16 matchs disputés, toutes compétitions confondues, le Brésilien a marqué 6 buts, dont 3 en championnat. Selon les indiscrétions du média brésilien UOL Esporte, les agents du N°10 de l’ASM sont en train de lui cherchant un top club et très rapidement. À en croire la source, ses représentants veulent le transférer pendant le prochain mercato en janvier 2022.

Caio Henrique intéresserait le FC Barcelone, en quête du successeur de Jordi Alba (32 ans). Les Blaugrana seraient venus aux nouvelles pour le défenseur de l’AS Monaco. Et c’est l’ancien joueur du Barca, Deco, qui est à la baguette d’après la source. Ce dernier fait en effet partie des représentants du joueur des Monégasques. Et nul ne doute qu'il est bien introduit auprès du club catalan où il a joué entre 2004 et 2008.

La cote du défenseur brésilien en hausse

Notons que la cote de Caio Henrique ne fait que grimper depuis sa signature, grâce à ses prestations abouties et ses performances, tant en Ligue 1 qu'en coupe d'Europe. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 16 M€. Mais le gros souci pour les prétendants du Brésilien, c’est la durée de son contrat actuel dans la Principauté. Il est lié à l’AS Monaco jusqu’au 30 juin 2025, soit pour trois saisons et demie encore.