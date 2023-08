Arrivé cet été à l'OM, Renan Lodi, ancien latéral gauche de l'Atletico Madrid a, d'ores et déjà, pu montrer de belles choses sous ses nouvelles couleurs.

OM : Renan Lodi est appelé avec le Brésil

Arrivé il y a quelques semaines à l'OM en échange de 13 millions d'euros, Renan Lodi est l'une des têtes d'affiche du mercato de l'Olympique de Marseille cet été. Avec Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang, ils apportent l'expérience du très haut niveau, ce qui manque parfois aux Olympiens dans les gros matchs à enjeu. Pour le moment, l'arrivée du Brésilien semble satisfaire le club, puisque l'ancien madrilène réalise de bonnes performances sur son couloir droit.

Récemment, Renan Lodi a reçu une bonne nouvelle, puisque le sélectionneur du Brésil, Fernando Diniz, a publié sa liste de joueurs pour le prochain rassemblement, et le Marseillais en fait partie. Une excellente nouvelle pour le joueur, pour qui le départ de l'Atletico Madrid est déjà payant, lui qui n'avait plus été appelé avec la Seleçao depuis septembre 2022, et n'avait donc pas participer à la dernière Coupe du Monde avec la bande à Neymar.

Une défense à l'accent français pour la Seleçao

Lors du prochain rassemblement, les 8 et 10 septembre prochains, Renan Lodi ne sera pas le seul à faire le trajet depuis la France. En effet, le latéral gauche de l'OM va retrouver d'autres joueurs de Ligue 1 avec le maillot auriverde. Du côté du PSG, Marquinhos est bien évidemment sélectionné, alors que le Marseillais va devoir composer avec la concurrence de Caio Henrique, de l'AS Monaco, qui voyage en compagnie de Vanderson.

Cette sélection est une excellente nouvelle, aussi bien pour Renan Lodi que pour le club, puisque cela montre que les performances de l'Olympique de Marseille sont scrutés par les sélectionneurs de certaines des plus grandes nations du football, et que signer avec le club phocéen peut permettre à un joueur de taper dans l'oeil de l'équipe nationale.