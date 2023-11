Le joker médical annoncé à l’AS Monaco a débarqué, en provenance d'Amiens. Il a signé un contrat longue durée, soit pour 5 saisons.

Mercato AS Monaco : Kassoum Ouattara signe à l’ASM jusqu’en 2028

L’AS Monaco s’est renforcé au poste de piston gauche, en recrutant Kassoum Ouattara (19 ans) à Amiens SC en Ligue 2, ce mercredi. Comme pressenti ces derniers jours, le jeune défenseur s’est engagé avec le club du Rocher jusqu’à fin juin 2028. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Kassoum Ouattara en provenance d’Amiens. […]. Le club souhaite le meilleur à Kassoum avec le maillot Rouge et Blanc », a communiqué l'ASM.

La recrue monégasque a signé en dehors de la période officielle du mercato, car il arrive dans la Principauté comme joker médical, suite à la blessure de Caio Henrique. L’arrière gauche brésilien a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche en septembre et sa saison est terminée.

Kassoum Ouattara, un crack dans l'équipe d’Adi Hütter

Kassoum Ouattara aura l’opportunité d’apporter la concurrence à Ismaïl Jacobs, l’actuel suppléant du Brésilien. À terme, il prendra la place de l’international sénégalais qui participera à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, entre janvier et février 2024. Crack au sein de l’équipe amiénoise, le natif de Paris est également international français U20. Avant de rejoindre l’AS Monaco, il a disputé 10 matchs en Ligue 2 cette saison et a été titulaire autant de fois. Le jeune Franco-Ivoirien est donc un véritable renfort pour l’équipe d’Adi Hütter, en difficulté depuis l’absence de Caio Henrique. « Pouvoir faire partie de ce club, c’est vraiment un privilège », a déclaré Kassoum Ouattara.