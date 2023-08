Alors qu'il a quitté le PSG il y a quelques mois, après la fin de son contrat dans la capitale, Lionel Messi n'est pas tendre avec le club parisien.

Mercato PSG : Lionel Messi ne voulait pas venir à Paris

Arrivé à l'Inter Miami il y a quelques mois, suite à la fin de son contrat avec le PSG, Lionel Messi s'éclate aux Etats-Unis, avec déjà 9 buts à son compteur en 6 rencontres sous les couleurs du club floridien. Au sein de la franchise américaine, l'Argentin a retrouvé quelques-uns de ses anciens coéquipiers au FC Barcelone puisque Sergio Busquets et Jordi Alba ont tous les deux rejoint le club de David Beckham cet été.

Nageant en plein bonheur en Floride, Lionel Messi a profité d'une conférence de presse pour revenir sur son transfert au PSG, en 2021. Durant cette prise de parole, il confie ne jamais avoir voulu signer à Paris. "Mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais, a assuré l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Cela s'est fait du jour au lendemain. J'ai dû m'habituer rapidement à un nouvel endroit après tant d'années passées à Barcelone."

Lionel Messi, qui a inscrit 32 buts et délivré 35 passes décisives durant son passage au PSG, semble donc avoir, encore aujourd'hui, une certaine rancune contre le PSG, qui aurait forcé son arrivée en France. Le club francilien a profité des difficultés financières du Barça pour faire venir La Pulga, et créer la MNM. Alors que l'Argentin a quittée le club en fin de contrat, et que Neymar vient de rejoindre l'Arabie Saoudite, le trio n'est plus qu'un souvenir désormais, d'autant que l'avenir de Kylian Mbappé n'est pas non plus réglé.

Aujourd'hui, Lionel Messi se sent bien à Miami

Dans la même conférence de presse, Lionel Messi a cependant expliqué que le passage du PSG à l'Inter Miami se passe bien mieux que son précédent déménagement. "Nous sommes en train de nous installer. Mes enfants vont bientôt commencer l'école. C'était beaucoup plus facile que nous le pensions. Nous avions vécu l'expérience de Barcelone à Paris, c'était compliqué, mais c'était différent."