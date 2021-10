OM : Bamba Dieng au cœur d'une polémique après la Lazio

Publié par Ange A. le 22 octobre 2021 à 05:30

Entré en jeu lors du match nul entre la Lazio Rome et l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng aurait été la cible de cris racistes. L’ OM compte saisir les instances compétentes si jamais les supporters italiens sont reconnus coupables des faits qui leur sont imputés.

Bamba Dieng victime de cris racistes contre la Lazio ?

L’Olympique de Marseille a ramené un nouveau match nul en Ligue Europa. Cette fois, l’ OM n’a pas pu se défaire de la Lazio Rome au stade Olimpico (0-0). Alors que les supporters marseillais ont été interdits de déplacement dans l’antre du club romain, un fait de match pourraient courroucer ses fans et le club phocéen. Comme le rapportent plusieurs sources dont L’Équipe et RMC Sport, des journalistes présents au stade auraient entendu des cris racistes à l’encontre de Bamba Dieng. Les supporters de la Lazio sont accusés d’avoir mimé des cris de singes au moment de l’entrée en jeu du néo-international sénégalais. Les sources assurent que l’UEFA compte réécouter les bandes sonores de la rencontre pour y voir plus clair.

L’ OM en alerte

Interrogés sur ce sujet après la rencontre, Jorge Sampaoli et Pau Lopez ont assuré n’avoir rien entendu. En attendant le verdict de l’UEFA, l’Olympique de Marseille s’est fendu d’un communiqué jeudi soir pour rappeler « qu’il condamne toute forme de discrimination ». Aussi, l’ OM se réserve le droit de déposer une plainte dans le cas où l’UEFA confirme un quelconque acte de discrimination envers Bamba Dieng. Cette affaire ne devrait qu’attiser les tensions pour le match retour entre les deux équipes. Lesquelles avaient interdit à leurs supporters de se rendre à l’extérieur lors de la double confrontation entre les clubs.