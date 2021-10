Barça Mercato : Après Fati, Laporta sur un dossier XXL à 0€

Publié par Ange A. le 23 octobre 2021 à 08:44

Président du FC Barcelone, Joan Laporta vient de finaliser la prolongation du contrat d’Ansu Fati. La presse catalane assure que le patron du Barça travaille sur un autre chantier colossal.

Laporta sur un gros dossier après la prolongation de Fati

Une ère nouvelle s’ouvre au FC Barcelone. Après le départ gratuit de Lionel Messi au Paris Saint-Germain cet été, la direction du Barça tient à blinder ses pépites. Raison pour laquelle la direction des Blaugranas vient de prolonger succinctement les contrats de Pedri et d’Ansu Fati. Le milieu de terrain est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2026. Quant au successeur de Lionel Messi, son bail court maintenant jusqu’en 2027. Ces deux cracks prolongés, Joan Laporta entend blinder une autre pépite issue de la Masia. Laquelle commence à attirer les regards au moment où il ne lui restera plus qu’un an de contrat au terme de la saison. Pour le président barcelonais, il est hors de question de laisser partir cet autre crack.

Gavi, prochaine signature du Barça ?

Le média catalan Ara assure en effet que Joan Laporta souhaite prolonger le contrat de Gavi. Du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain compte déjà deux sélections avec la Roja. Cette saison, le crack blaugrana a déjà été titularisé à cinq reprises en 10 apparitions. Suffisant pour convancre l’exécutif du FC Barcelone de lui offrir un nouveau contrat assorti d’une énorme clause libératoire comme Pedri et Fati.

Outre Gavi, Mundo Deportivo indique également que le Barça envisage de prolonger Ronald Araujo. Comme son coéquipier, son contrat chez les Blaugranas expire en 2023. Le club catalan ne compte plus prendre de risque après avoir perdu Lionel Messi gratuitement cet été.