Barça Mercato : Grosses confidences sur la succession de Messi

Publié par Ange A. le 30 septembre 2021 à 08:05

Président du FC Barcelone, Joan Laporta est revenu sur la succession de Lionel Messi au Barça. Le président barcelonais a notamment dévoilé les dessous de l’attribution du numéro 10 à Ansu Fati.

Ansu Fati successeur de Lionel Messi au Barça

Le FC Barcelone a subi un coup dur cet été avec le départ de Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or a quitté le Barça en tant que joueur libre pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Suite au départ de l’Argentin, le board barcelonais devait notamment assurer sa succession, notamment au niveau de l’attribution du mythique numéro 10. Après moult spéculations, le dossard a été attribué au jeune Ansu Fati. Le président des Blaugranas a livré les confidences de ce choix, révélant notamment l’attitude du jeune international espagnol. « Pour sa personnalité, que nous apprenons à connaître petit à petit, il voulait avoir le numéro 10. Qu’il le veuille, mais demande la permission aux capitaines, cela montre son humilité », a confié le dirigeant catalan au micro de Barça TV.

Fati de retour, le message de Laporta à la concurrence

Blessé depuis novembre 2020, Ansu Fati a signé son retour à la compétition lors de la dernière journée de Liga. Auteur du dernier but du FC Barcelone lors de ce succès contre Levante, l’attaquant de 18 ans a même été élu homme du match à l’issue de la rencontre. Suite à ce retour en trombe, Joan Laporta est confiant à la suite de la saison du Barça. Le patron des Blaugranas annonce notamment que les autres retours de blessure ne rendront que l’effectif du club catalan plus compétitif.

« Avec la récupération d’Ansu [Fati], [Ousmane] Dembélé et Sergio Agüero, nous allons commencer à avoir une équipe de plus en plus compétitive », a lâché le président barcelonais. Pour le moment, Barcelone réalise un début de saison loin d’être reluisant. Défait mercredi par Benfica, le club catalan est dernier de sa poule en Ligue des champions sans le moindre point. En Liga, l’équipe entraînée par Koeman n’est que 6e au classement avec 5 unités de retard sur le Real Madrid.