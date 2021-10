OM : Lionel Messi, Jorge Sampaoli réserve une surprise PSG !

Publié par JEAN-LUC D le 23 octobre 2021 à 13:44

En clôture de la 11e journée de Ligue 1, Lionel Messi et le PSG iront défier l’OM de Jorge Sampaoli, dimanche à 20h45, au Vélodrome. L’entraîneur de l’équipe phocéenne réserve une surprise aux Parisiens pour cette rencontre au sommet du championnat français.

OM : Jorge Sampaoli dévoile son plan anti-Messi

Présent en conférence de presse vendredi, à deux jours du Classico contre le Paris Saint-Germain, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, a parlé du danger que représente Lionel Messi. Le coach de l’équipe phocéenne connaît bien l’attaquant du PSG et pense même savoir comment réduire son impact sur le jeu du collectif parisien. Ancien sélectionneur de l’Argentine et ancien coach du FC Séville, le technicien argentin connaît les forces et faiblesses de son compatriote. Il a donc prévu un plan très simple, à savoir priver Messi de ballon durant le match.

« J’ai joué contre Messi, je l'ai aussi dirigé. On sait que c'est le meilleur joueur du monde, et c'est donc un joueur très difficile à contrôler. Le plus important sera de savoir minimiser les individualités qu'ils ont, grâce à notre jeu. On doit faire en sorte que Leo Messi soit loin de notre but. S'il est proche, on sait tous qu'il a les capacités de nous faire très mal. La meilleure façon de stopper un tel joueur, c'est de contrôler le match », a déclaré Jorge Sampaoli avant d’afficher son optimisme pour cette rencontre.

OM : L’espoir de Jorge Sampaoli face au PSG

Interrogé à 48 heures du choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Jorge Sampaoli s’est livré sur les chances de son équipe face à la bande de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le technicien argentin de 61 ans se montre très confiant pour cette rencontre.

« Je ne peux pas considérer que le titre est aujourd'hui pour le PSG. C'est vrai qu'ils montrent une régularité, avec une équipe taillée pour. Mais beaucoup de choses nous permettent de penser qu'on peut aussi faire quelque chose contre eux. Il faut savoir profiter des opportunités qu'on aura dans ce match aussi. On a cet espoir, comme les supporters », a expliqué Sampaoli.