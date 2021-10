OM Mercato : Le tacle de Sampaoli à Paris avant le Classico

Publié par Ange A. le 23 octobre 2021 à 07:14

L’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain dimanche pour l’affiche de la 11e journée de Ligue 1. Entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli a fait monter la tension à sa manière avant ce grand classique du championnat.

Jorge Sampaoli se paye le PSG avant le Classique

Newcastle United vient de rejoindre le club des superpuissances du football suite à son rachat par un fonds saoudien. L’avant-dernier de Premier League est même désormais considéré comme le club le plus riche de la planète devant Manchester City et le Paris Saint-Germain. Ces deux autres écuries disposent également de moyens conséquents fournis par d’autres pays du Golfe dont ils sont les propriétés. Une pratique des Etats concernés qui répugne Jorge Sampaoli. Avant de retrouver le PSG dimanche au Vélodrome, le coach de l’OM a glissé un tacle à Paris, passé sous pavillon qatari depuis presque 10 ans aujourd’hui. Pour le technicien argentin, il s’agit d’une petite injustice.

Le Qatar encore pointé du doigt

« Comme je l’ai déjà dit aussi, le football est très important en politique et en économie. On peut donc voir des pays qui peuvent acheter un club, acheter tous les meilleurs joueurs, ça complique les choses pour les autres équipes qui n’ont pas ces possibilités », a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse. Comme le souligne le technicien argentin, avec des moyens quasi-illimités, des clubs comme Paris peuvent donc s’offrir les plus grosses pointures du football. De quoi susciter la méfiance de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille avant d’affronter son rival historique. « On parle de Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria... Avoir tous ces joueurs dans une même équipe, seul un pays peut le faire. Mbappé et tous les joueurs que je viens de citer peuvent en une seule action changer le cours d’un match, depuis n’importe quelle position sur le terrain », a poursuivi le coach marseillais.