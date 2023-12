Figure de proue du projet sportif du PSG, Kylian Mbappé a tenu à mettre les choses au clair sur son rôle au club pesté contre les rumeurs.

PSG : Kylian Mbappé n'en peut plus des rumeurs

À l'été 2018, Kylian Mbappé s'est offert un transfert record en signant au Paris-Germain, en provenance de l'AS Monas. Depuis, il est devenu la tête d'affiche du club au point d'être le centre de toutes les prises de décision. Plusieurs fois annoncé sur le départ, l'attaquant international français a toujours réussi à obtenir des garanties de sa direction pour finalement rester et prolonger. Après la dernière prolongation du Bondynois à Lyon, des joueurs comme Neymar et Lionel Messi ont fini par être libérés. Des départs que beaucoup ont associé à Mbappé, qui n'en peut plus d'être désigné comme la principale cause de tout ce qui arrive au PSG. Il l'a d'ailleurs martelé dans une interview à France 3 pour une mise au point claire.





Dans son interview, Kylian Mbappé a pesté contre les opinions qui estiment qu'il en fait trop à Paris. L'attaquant de 25 ans a avoué qu'il « adore être investi et engagé », avant de préciser qu'il ne faut jamais se méprendre de ce qu'il est. Le natif de Bondy a tenu à rappeler qu'il est un citoyen avec des positions et une valeur qu'il défend.

Kylian Mbappé et son avenir

En fin de contrat au PSG; Kylian Mbappé doit décider de son avenir, avec le Real Madrid toujours dans ses bottes. Mais le champion du monde 2018 est heureux au Parc des Princes. L'attaquant a déclaré qu'il ne faut pas faire attention à ce qui se raconte. La vérité est qu'il est heureux au PSG où il n'a jamais rêvé de réaliser autant de choses dans sa carrière. S'il se réclame ambitieux, le joueur de 25 ans fait une forte annonce. « On rêve de beaucoup de choses quand on est gamin mais j’ai encore beaucoup de choses à accomplir. »